VOYO serije, ki so navdušile: od ukrajinskega predsednika do norveških spletk

Na VOYO lahko najdemo zelo bogato izbiro serij in filmov, tik pred začetkom prvomajskih praznikov pa vam predstavljamo pet vsebin, ki so uporabnike ponudnika videov na zahtevo najbolj navdušili. Katera serija pa je vas najbolj prepričala?

Telenovela: Patriot TV Rahlo črna in rahlo absurdna komedija je polna smeha in druga sezona se pričenja tam, kjer se je končala prva. Televizijski ekipi je uspelo ustvariti izjemno uspešno serijo, ki so jo v živo odigrali kar sami. Zaradi tega jim uspe podpis pogodbe za nov prestižni projekt in zaradi novih lastnikov dobijo novo medijsko menedžerko Svetlano. Ta je sprva prepričana, da je Slavc genij, skrivaj pa načrtuje odpuščanje vseh. Jo bo preostala ekipa uspela naučiti, da je imeti srce na pravem mestu pomembnejše od igranja pravih not?

Glas ljudstva Preden si je nataknil kravato ukrajinskega predsednika in se spravil braniti domovino pred ruskimi napadalci, je karizmatični Volodimir Zelenski zaslovel z vlogo srednješolskega učitelja, ki ni preveč zadovoljen s svojo vlado. Zaradi tega v javnost pride posnetek, kjer razjarjen govori o korupciji trenutnega vladajočega telesa, ljudje pa ga nato izvolijo za predsednika Ukrajine. Zelenski, ki v seriji igra lik Vasilija Petroviča Goloborodka, se spopada s težko nalogo, kako reformirati Ukrajino, se boriti proti korupciji in kljub odporu politikov, ki služijo interesom oligarhov, združiti ljudstvo.

Gospod profesor Gimnazijski profesor kemije in fizike Samo Demšar je izjemen pedagog in vedno na strani dijakov. Osebnostno je večni mladenič in po duši tudi sam še vedno najstnik, zato s tako lahkoto razume svoje učence. Se pa velikokrat znajde v težavah tudi zaradi tega, ker je ženskam vsaj tako všeč, kot so one njemu. Sprva je videti, da bo izjema nova profesorica na gimnaziji, privlačna slovenistka Klavdija Jaklič, ki z velikim veseljem sodeluje pri Samovem reševanju najrazličnejših zagat, s katerimi se soočajo odraščajoči dijaki.

Črna poroka Serija nas popelje v majhno vasico na jugu Srbije, kjer nekega dne pride do krvavega masakra. Miroljubni Mitar na krut način umori svojih dvanajst sosedov. Pogajalec Petar Ćirić poskuša Mitarja prepričati, naj se preda, toda morilec se pred njegovimi očmi ustreli. Da bi odkrili motiv za krvav zločin, se Petar za pomoč obrne na psihologinjo Natašo Janković, da bi kot sodna izvedenka ugotovila, ali je bil Mitar duševno bolan ali je bil v ozadju drug motiv za zločin. Toda med preiskavo, ki bo pretresla vse vpletene, bodo naleteli na številne mračne skrivnosti.