Seriji Sekirca v med in Najini mostovi prejeli nagrado orion

Dve naši seriji, Sekirca v med in Najini mostovi, sta prejeli nagrado orion za presežke na področju slovenskih avdiovizualnih del, saj spadata v kategorijo najbolj gledanih seriji preteklega leta. Velika čast je pripadla tudi Mateju Zemljiču, ki je za vlogo Domna v Najinih mostovih prejel nagrado za igralski dosežek.

AIPA je s podelitvijo nagrad orion že drugo leto zapored izpostavila presežke na področju slovenskih avdiovizualnih (AV) del. Nagrade orion, ki so poimenovane po enem najsvetlejših ozvezdij na nebu, so razdeljene v tri kategorije. V prvi kategoriji je bilo za najbolj gledana domača avdiovizualna dela v kabelski retransmisiji v letu 2021 podeljenih sedem nagrad zvezde oriona, med njimi pa sta tudi seriji Sekirica v med in Najini mostovi, ki smo ju lahko spremljali na POP TV.

icon-expand Sekirca v med je bila ena izmed najbolj gledanih serij lanskega leta. FOTO: Ana Gregorič

Prvo od sedmih zvezd oriona je dobila nadaljevanka Najini mostovi, katere najbolj gledano epizodo (33. epizoda tretje sezone) si je lani ogledalo 338.284 gledalcev. Drugo zvezdo oriona je dobila nadaljevanka Primeri inšpektorja Vrenka, katere najbolj gledana epizoda Zlatovranka, 1. del, je pritegnila 332.352 gledalcev. Tretjo zvezdo oriona je dobila nadaljevanka Sekirca v med. Prvo epizodo prve sezone omenjene nadaljevanke si je ogledalo 243.064 gledalcev. Četrta zvezda oriona je šla dokumentarnemu filmu Divja Slovenija, ki si ga je ogledalo 211.589 gledalcev, peto zvezdo oriona je dobil mladinski film Košarkar naj bo 2 (189.050 gledalcev), šesto nadaljevanka Zelena Generacija – epizoda Vesela motika (188.534 gledalcev), sedmo pa film Maribor Vijolč'ni (118.469 gledalcev). Nagrade zvezde oriona temeljijo na merilu gledanosti, ki ga opravlja podjetje AGB Nielsen. Dobitnike ostalih nagrad je posebej izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali kolumnist Leon Magdalenc (predsednik), publicistka Jedrt Jež Furlan, likovna umetnica Zora Stančič in arhitekt Boštjan Vuga. Igralske dosežke je izbirala med omenjenimi sedmimi najbolj gledanimi AV-deli ter podelila tri nagrade najsvetlejša zvezda, ki so jih dobili Gaja Filač za vlogo v filmu Košarkar naj bo 2, Dario Varga za vlogo v nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka in Matej Zemljič za vlogo Domna v nadaljevanki Najini mostovi. V utemeljitvi Zemljičeve nagrade je zapisano: "Rad ima vloge, ki mu niso pisane na kožo. Zahtevajo več raziskovanja, poglabljanja. In ko enkrat tako vlogo, ki je popolnoma drugačna od njega, začuti in najde, jo je še z večjim užitkom igra. In mi uživamo, ko ga gledamo na odru, filmskih platnih ali doma pred TV-ekranom. Kot duhovnika, reševalca, romantičnega junaka, avtista ... pester nabor vlog za mladega igralca. Kolegi pri njem cenijo predanost delu. Ne preseneča torej, da je tudi magister igralskega užitka. Meryl Streep obveščamo, da ima v Sloveniji velikega oboževalca in se veselimo njunega skupnega dela."

icon-expand Matej Zemljič je prejel nagrado za igralski dosežek. FOTO: POP TV