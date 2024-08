Serijski umori, satanizem in zbiranje duš

Da so bile Osgoodu "Ozu" Perkinsu grozljivke položene praktično že v zibelko, ni presenetljivo, saj je sin Anthonyja Perkinsa , ki je zaigral Normana Batesa v originalnem Hitchcockovem Psihu (1960) in tudi v treh nadaljevanjih. Oz je mladega Batesa zaigral v Psihu 2 , ko je bil star devet let, videli pa smo ga lahko tudi v filmih, kot so Volk (1994), Blondinka s Harvarda (2001), Tajnica (2002), Star Trek (2009) in nazadnje v Ne (2022) , Jordana Peela.

Režisersko pot je pričel leta 2015 z nadnaravnim trilerjem The Blackcoat's Daughter, nadaljeval je naslednje leto z I Am the Pretty Thing That Lives in the House, leta 2020 je posnel različico Janka in Metke, trenutno pa navdušuje s trilerjem o serijskem morilcu, ki se podpisuje kot Longlegs, pri nas pa so naslov filma prevedli kot Zbiralec duš. V njem Nicolas Cage zaigra moža Dala Cobbla, poimenovanega Longlegs, satanističnega morilca z otroško nedolžnostjo in Jokerjevsko izprijenostjo, njegova dejanja pa so tesno in nepovratno povezana z življenjem agentke FBI Lee Harker (Maika Monroe) in njene mame.

V stranskih vlogah blestita tudi Blair Underwood kot Leein nadrejeni in Alicia Witt kot njena mama Ruth Harker, oba poznana iz filmov iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Če lahko primerjamo Harkerjevo s Clarice Starling, ki jo je odlično upodobila Jodie Foster v filmu Ko jagenjčki obmolknejo, brez težav najdemo podobnosti, čeprav se zdi preteklost Harkerjeve, ki sicer odlično raziskuje ozadje satanističnih obredov in serijskih umorov, še bolj temačna in kompleksna. Lee se namreč počasi, košček za koščkom razkrivajo grozljive skrivnosti iz travmatične družinske preteklosti, ki je morda hujša, ko bi sploh upali pričakovati.