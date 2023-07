Šest kmetov srečno prebira pisma: Moj prsni koš bo počil od ljubezni

Potem ko so kandidati nove sezone Ljubezni na vasi, ki jo lahko spremljamo vsak večer med ponedeljkom in petkom na POP TV, gledalcem razkrili svoje življenjske zgodbe, je nastopil čas, da jih obišče voditeljica Anita Martinović. Ta je nekaj kmetov razveselila, nekaj pa tudi ne. Kdo je dobil pismo in nadaljuje s svojim ljubezenskim potovanjem in kdo se od tega popotovanja poslavlja?

Anita je pisma pospravila v svojo leseno skrinjico in se podala na pot po Hrvaški, da bi prinesla vesele, a tudi žalostne novice. Prvi je bil na vrsti najmlajši kmet, 25-letni Ivan Damijanić iz Žminja, ki je zbral prijatelje, da bi ga podprli, ko je Anita odprla škatlo s pismi.

"Počutim se odlično, navdušen sem, bomo videli," ni bil ravno zgovoren mladi Ivan. "Rekel si, da če boš našel pravo, si ji pripravljen na roko dati prstan," se je z njim pošalila voditeljica, Ivan pa je to potrdil. "Pravemu dekletu bom ponudil vse, kar imam, vsega sebe do konca življenja," je dejal. Anita je Ivanu sporočila, da je prejel pet pisem in da nadaljuje pot v šovu, 25-letnik pa je pohitel z odpiranjem kuvert in priznal, da komaj čaka na srečanje s svojimi damami. Anita se je nato odpravila proti jugu vse do Vele Luke do 66-letnega tekmovalca Ljuba Šermana. "Sem vesel človek, rad se šalim in rad govorim, samota pa mi povzroča bolečino v srcu," je voditeljici povedal Ljubo. Toda Anita zanj ni imela dobrih novic – njena skrinja je bila prazna. "Ne vem, kaj bi lahko bil razlog ... Mogoče sem imel smolo v življenju in bo tako tudi ostalo," je žalosten povedal.

V Šibeniku je Anito na svojem vrtu že čakal 71-letni Milan Ercegović, znan kot Milko, ki je priznal, da zaradi pisem ni prav nič živčen. "Danes je v svetu trend – če nisi bil dvakrat ali trikrat poročen, nisi nič ... Zato moram tudi to poskusiti. Sem 'trendi' moški. Ne bi se branil, če bi prišle v tangicah, kopalkah, da jih lahko gledam," se je pošalil, nato pa razkril, kaj mu je zares pomembno: "Da je dobra žena, da zna kuhati, to je najpomembnejša stvar. Če pa se da kaj dogovoriti pod odejo, še toliko bolje. 'Barba' Milko se še ne da!" je povedal Milko in nasmejal Anito. In ko je odprla skrinjo, mu je sporočila, da gre naprej, ker je prejel pet pisem. "Nad številko sem razočaran," je dejal, a je vseeno pohitel prebrat vsa pisma.

Naslednja postaja je bil Šandrovac pri Bjelovarju, kjer živi kandidat Đuro Osman. Ta je Aniti priznal, da je bil zaradi pisem precej živčen, saj si ne želi več biti osamljen. "Utrujen sem od samote ... Dvajset let sem bil sam," ji je žalostno priznal. Đuro je Aniti povedal, da se je v šov prijavil, ker je tudi njegova hči po zaslugi šova našla ljubezen, danes je namreč poročena z nekdanjim kandidatom. Anita mu je razkrila, da je prejel le dve pismi in da svoje poti v šovu žal ne nadaljuje. A Đuro ni bil preveč razočaran, pohitel je domov prebrat pisma in obljubil, da se bo javil damama, ki sta mu pisali.

Na vrsti je bil mladi kmet Hrvoje Špoljarec (34), ki ga je Anita obiskala na njegovi kmetiji v Farkaševcu. Pred prihodom Anite so ga bodrili prijatelji, ki so verjeli v njegov uspeh v šovu. "Težko rečem, kdaj sem bil nazadnje zaljubljen ... Daj no, kaj je v tisti skrinjici?" jo je priganjal. Tudi Hrvoje je prejel zadostno število pisem, Anita pa mu je sporočila, da gre naprej.

V Buzinu je Anito pričakal 57-letni kmet Zvonko Šantalab. "Že dneve sem razmišljal, kako bo, ali mi bo uspelo ... Živčen sem," je priznal, "prsni koš mi bo počil od ljubezni, ne od žalosti, bolečine in frustracij. No, daj, poglejmo skrinjico, sicer jo bom kar pogoltnil." In Zvonko je dobil dovolj pisem in gre naprej!

Na vrsti je bil že sproščeni 52-letni Lepurčan Ive Pavlović. "Ko sem zaljubljen, ljubim z vsem srcem in za pravo ljubezen bi dal vse ... Moj nasmeh je od ušesa do ušesa. Če mi je podobna, če zna ljubiti in ceniti, je lepota minljiva,'' ji je dejal. Prejel je samo dve pismi in ni šel naprej, vendar ni bil razočaran.

Na pisma je čakal tudi kmet Siniša Marković iz Sunje, ki ga je v šov prijavila sestra. "Ne čakam na tisto pravo, čakam na sorodno dušo. Mogoče se je do zdaj že pojavila, a sem jo spregledal," je dejal, ''Deset, petnajst let je minilo, odkar sem nekoga iskreno ljubil.'' Siniša je Anito ves čas nagovarjal, naj odpre skrinjo, češ da bi bil zadovoljen le z enim pismom, če bi bilo pravo."Super, meni je veliko lažje," je bil vesel, ko je izvedel, da ne gre naprej.

