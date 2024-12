Sestra Blake Lively po igralkini tožbi zoper Justina: Pravici bo zadoščeno

Zvezdnica Blake Lively je s tožbo zoper soigralca Justina Baldonija zaradi spolnega nadlegovanja minuli vikend dvignila veliko prahu. V dokumentih je poleg spolnega nadlegovanja navedla še čustveno stisko in uničen ugled, 40-letni zvezdnik pa obtožbe zanika. Zdaj se je oglasila še Robyn, Livelyina sestra, in povedala, da bo pravici naposled zadoščeno.

Med igralcema Blake Lively in Justinom Baldonijem se je na snemanju filma Konča se z nama vnela iskra, a kot se je kmalu izkazalo, žal ne tista pozitivna, romantična ali vsaj kolegialna. Zvezdnika sta nesoglasja s snemanja preselila na rdečo preprogo in po avgustovski premieri filma slednjega promovirala kar vsak zase ter tako na družbenih omrežjih sprožila plaz ugibanj, kaj je v ozadju oziroma kaj je jabolko spora. 37-letna Blake je minuli vikend s tožbo zoper nekdanjega soigralca in režiserja omenjenega filma Justina zaradi spolnega nadlegovanja končala ugibanja. Besedne spopade in obtoževanja bosta tako preselila na sodišče.

Igralkina tožba je sprožila mnogo javnih odzivov, med katerimi je tudi odziv njene starejše sestre Robyn Lively, ki je pričakovano podprla Blake. Na svojem Instagramu je namreč zapisala: "Končno. Pravica za mojo sestro," ob tem pa je s sledilci delila povezavo do članka o domnevni kampanji proti Blake, ki naj bi jo avgusta sprožil 40-letni Baldoni in poskušal na takšen način škodovati ugledu svoje soigralke, jo javno ponižati. 52-letna Robyn je navajala več delov objavljenega članka: "Baldoni bi rad pokopal Blake," "Ljudje resnično želijo sovražiti ženske" in "Če se odločiš, lahko pokoplješ vsakogar". Robyn je svoje sledilce nato pozvala, naj si preberejo, zakaj se je njena sestra sploh odločila za tožbo. Spomnimo, 37-letna Blake trdi, da je v začetku leta sklicala sestanek, na katerem bi obravnavali Justinovo neprimerno vedenje na snemanju filma Konča se z nama. Baldoni je bil opozorjen, naj zvezdnici preneha kazati gole slike in videoposnetke naključnih žensk, kot tudi, naj ji ne govori več o svoji pretekli odvisnosti s pornografijo. Blake prav tako ni bilo prijetno, ko ji je igralec večkrat razlagal o svojih intimnih izkušnjah. Zaradi vsega navedenega je igralka zahtevala koordinatorja med vsemi intimnimi prizori, ki jih je zavoljo filma morala posneti z Baldonijem, kot tudi, da so vsi dotiki načrtovani vnaprej in ne odstopajo od scenarija. Odločila se je še za "prepoved grizenja in sesanja ustnic" brez njene privolitve.

