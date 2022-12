Sestrske vezi: turška serija, polna napetih in dramatičnih preobratov

Na VOYO je zdaj na voljo nova turška serija Sestrske vezi , ki je gledalce navdušila ne le v Turčiji, ampak tudi v Italiji in Španiji. S svojimi zapleti in dramatičnimi preobrati je presenetila vsakega, ki je seriji dal priložnost. Serija predstavlja tri ženske, ki že v odrasli dobi izvedo, da so sestre. A družinska romantika se hitro spreobrne v napet triler.

Po poročnem obredu Tekin spet postane nasilen in Ipek pokliče na pomoč svoje sestre. V obupanem prerivanju Tekin utrpi usoden udarec v glavo. Sestre, ki so se komaj spoznale, so primorane vzdržati vez. Zdaj jih veže temna skrivnost. Postale so središče prikrivanja sumljive smrti ženina. To bo le začetek preizkušanje njihove sestrske vezi: spoznati morajo svojo preteklost, kdo je želel, da se ponovno združijo in ali so vse tri sestre sploh to, za katere se predstavljajo?