'Seveda, nekaterim ni všeč, kaj govorim'

Organizatorji pa so v Kranjsko Goro pripeljali tudi več uglednih tujih gostov, kot so Bill Odenkirk, Barry Blaustein, Filip Remunda, Gyula Gazdagin Čedomir Kolar. Med gosti je bil tako tudi Crispin Glover, ameriški zvezdniški igralec in režiser, ki je med drugim igral v znanih filmih, kot so Vrnitev v prihodnost, Divji v srcu, The Doors, Charliejevi angelčki, Kaj žre Gilberta Grapa, Alica v čudežni deželi, Nazaj v osemdeseta in 9. Zvezdnik je vsestranski umetnik, našel se je v glasbi in slikarstvu, poleg tega je avtor več knjig in filmov, svoje delo je tako predstavil tudi na dveh posebnih večernih šovih, kjer je na poseben način bral iz svojih knjig, v ozadju so se vrtele njegove ilustracije, večer pa je zaključil s predvajanjem njegovih filmov. S svojim nastopom pa želi pokazati, kako velike medijske korporacije – tudi Hollywood, ne želi, da ljudje razmišljajo s svojo glavo. Je njegova kritika vplivala na njegovo kariero v Hollywoodu?