Severina v novi vlogi napoveduje spektakel: To je čudovita vloga

V Zagrebu so začeli snemati nov televizijski spektakel Superstar, ki ga bomo že jeseni lahko spremljali na naši sestrski komercialni televiziji RTL Hrvaška. Šov snemajo v dveh studiih, glavni studio pa je tako velik, da se razprostira na 1200 kvadratnih metrih. Dogajanje spremlja 12 kamer, pri projektu pa sodeluje ekipa, ki šteje več sto glav. "Gre za največji projekt, ki ga delamo v tej sezoni, in verjamem, da smo pripravili spektakel, ki si ga zaslužijo tako naši žiranti kot tudi vsi kandidati, ki so se nam odločili zaupati," je povedala kreativna producentka Marija Jelena Zen.

Najelitnejše glasbeno tekmovanje pri naših južnih sosedih daje kandidatom možnost petja pred žirijo, ki jo sestavljajo najboljši na svojem področju, ti pa vedno točno vedo, kaj hočejo! Kdo so žiranti novega šova? Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić in Nika Turković.

Severina je ena največjih glasbenih zvezdnic na Hrvaškem, a pevka priznava, da je pred začetkom snemanja začutila kanček treme. "Tu se počutim dobro in med snemanjem doživljam različna čustva. Zelo mi je všeč, da je veliko mladih, ki radi pojejo in ki znajo dobro peti. Res uživam v njihovih nastopih. Mi smo tu za njih, da jih imamo radi, da jih podpiramo, usmerjamo njihova čustva. Te vloge sem res vesela, to je čudovita vloga," je po prvem snemalnem dnevu povedala Severina. In kaj mora po njenem mnenju imeti super zvezda? "Če bi poznali odgovor na to vprašanje, bi vsak dan dobili super zvezdo. Veseli me iskanje za pravo osebo in resnično upam, da bomo v tem šovu dobili zmagovalca, ki ga čaka lepa kariera in koncert v naši največji Areni Zagreb."

Njen sožirant in prijatelj Tonći Huljić pa pravi, da je pri iskanju nove zvezde treba biti pozoren na vse: "Ocenjujemo dve stvari – ena je, kakšni smo mi, druga je, kakšni so kandidati. Vsi smo si po prvem dnevu zaslužili petko. Žirantje smo se hitro vključili in dan je bil več kot uspešen. Zelo sem zadovoljen." In kako Tonći ocenjuje svoje nove sodelavce? "Zelo lepo smo se ujeli in prav veselim se nadaljevanja. Mislim, da bodo prvi snemalni dnevi potekali v prijetnem spopadu mnenj," je povedal Dalmatinec in dodal, da ima samo eno željo – želi si, da bi ga kdo od kandidatov presenetil.