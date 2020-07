Seznam filmov, ki so si jih ljudje najraje večkrat zavrteli

Britansko podjetje Now TV je naredilo raziskavo, katere filme si ljudje najraje zavrtijo še enkrat. Kateri filmi so tisti, ki se jih gledalci nikoli ne naveličajo in jih lahko gledajo več kot enkrat? Akcijski film, ki je zdaj že del filmske zgodovine, Umri pokončno , se je uvrstil na vrh seznama. Na drugem mestu je Umazani ples , na tretjem pa Čarovnik iz Oza . Nova raziskava kaže, da so Britanci prve tri filme v življenju videli vsaj dvanajstkrat.

Med bolj priljubljenimi je tudi saga Vojna zvezd. Med top 20 so se uvrstili kar trije filmi franšize. Anketiranci naj bi tri filme franšize videli vsaj enajstkrat. Desetkrat so videli Moje pesmi, moje sanjein Levjega kralja ter Sobotni klub.

Direktorica podjetja, ki je delalo raziskavo, je povedala:"Jasno je, da so to filmi, med katerimi se lahko lepo udobno namestimo na kavču in se pokrijemo z mehko odejo. Ni ga čez dobro klasiko, ki prežene vse skrbi in v nas prebudi nostalgijo."

Lestvica 20 največkrat gledanih filmov:

Umri pokončno

Umazani ples

Čarovnik iz Oza

Vojna zvezd: Novo upanje

Vojna zvezd: Imperij vrača udarec

Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev

Mary Poppins

Moje pesmi, moje sanje

Nazaj v prihodnost

Sobotni klub

Levji kralj

Neverjetni

Rocky

Izganjalci duhov

Pošasti, Inc.

Smrtonosno orožje

Top Gun

Harry Potter in Kamen modrosti

Boter

Žrelo