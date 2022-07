Seznam zvezdnikov, ki bi lahko bili naslednji James Bond

Pred 16 leti je v čevlje najbolj znanega vohuna stopil igralec Daniel Craig, ki je 007 upodobil petkrat. Od vloge se je poslovil lani v svojem zadnjem Bond filmu Ni čas za smrt, svet pa že nestrpno pričakuje novico, kdo bi lahko bil naslednji.

icon-expand Daniel Craig FOTO: Profimedia

Ko so leta 2006 svet preplavile prve fotografije Daniela Craiga v vlogi Jamesa Bonda, se je, kakor vsak novi igralec kultne vloge, moral soočiti s kritiko, da ne bo nikoli tako dober, kot je bil njegov predhodnik. Vsi igralci, od Seana Conneryja do Piercea Brosnana, so standarde za vlogo dvigovali, a komu bo vloga dodeljena tokrat?

icon-expand Tom Hardy FOTO: AP

Prvi na seznamu se je znašel Tom Hardy. Britanec, znan po svojem šarmu, je postal vroč favorit že leta 2020, a govoric ne želi potrditi. "Če bom to omenil, se ne bo zgodilo," je povedal. "Med igralci je pravilo, da če o nečem govoriš, potem se ti to avtomatsko ne bo zgodilo."

icon-expand Idris Elba FOTO: Profimedia

Idris Elba je že nekaj časa na seznamu za naslednjega Bonda, ko je že leta 2018 na svojem Twitter profilu objavil: "Ime mi je Elba, Idris Elba," in s tem še dodatno podprl govorice. Nekateri kritiki so igralca odslovili, saj naj bi bil za vlogo prestar, drugi pa so bili navdušeni nad idejo, da bi bil to prvi črni Bond.

icon-expand Henry Cavill FOTO: AP

S tem, ko je prevzel vlogo Christopherja Reeveja in Deana Caina kot Superman, je Henry Cavill dokazal, da se ne boji velikih hollywoodskih franšiz. "Če se režiserka Barbara Broccoli in scenarist Michael G. Wilson zanimata zame, se bom o tem z veseljem pogovoril z njima," je povedal.

icon-expand Richard Madden FOTO: AP

Škotski igralec Richard Madden še ni komentiral možnosti, da bi postal naslednji Bond, a ostaja favorit oboževalcev. Z vlogama v Igri prestolov in Telesnem stražarju je dokazal, da je talentiran igralec, oboževalci Seana Conneryja pa se veselijo, da bi se v vlogo spet vrnil Škot.

icon-expand Robert Pattinson FOTO: AP

Če bi Robert Pattinson dobil vlogo Bonda, bi to definitivno zasenčilo njegovo nedavno glavno vlogo Batmana. Britanca, ki velja za zelo zasebnega, je pohvalil tudi režiser Danny Boyle, ki je ustvaril hita Revni Milijonar ter 28 dni pozneje: "Pattinson bi bil odličen Bond."

icon-expand Harry Styles FOTO: Profimedia

Oboževalcem Bonda se zdi nenavadno, da se je na seznamu znašel tudi pevec Harry Styles – lahko pop zvezdnik igra Jamesa Bonda? Nekateri verjamejo, da se pevec zelo zanima za vlogo, saj si je nabral kar veliko zbirko hollywoodskih filmov, v katerih je nastopil: Dunkirk, Večni in Ne skrbi, draga. Bo oblekel znamenito obleko ali bo vlogi prinesel nekaj svežega stila?

icon-expand Lashana Lynch FOTO: Profimedia

Nekaj časa se je govorilo, da bo Lashana Lynch naslednji James Bond. Igralka, ki je nastopila ob Craigu v Ni čas za smrt, je igrala prvo agentko 007 v zgodovini, a je po koncu 25. filma o Bondu ta naziv vrnila. Tudi Broccolijeva je potrdila, da naslednji Bond ne bo ženska, a pri Fox News so napovedali, da bi lahko bil nekdo, ki se ne identificira kot moški ali ženska.

icon-expand Miles Teller FOTO: Profimedia