'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'

Novo leto na POP TV prinaša številne vsebine, sporoča Stella Litou , izvršna direktorica Pro Plus. Gledalci bodo lahko uživali v drugi sezoni serije Nemirna kri , na male ekrane prihajajo nove edicije humorne oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem , na VOYO pa se bo odvila zadnja sezona priljubljene serije Ja, Chef! z Jurijem Zrnecem v glavni vlogi.

Prihaja tudi nova zabavna oddaja Mali veliki kviz, družinski kviz, kjer se bodo otroci in odrasli pomerili v igrivih izzivih ter tekmovanju, polnem znanja, a tudi zabave. Z novimi sezonami se na POP TV vračajo šovi Kmetija, Delovna akcija, MasterChef Slovenija in Slovenija ima talent, na VOYO pa bodo uporabniki lahko uživali v novi sezoni romantičnega šova Sanjski moški: Hrvaška, ki je preteklo leto požela odlično gledanost.

Gledalci pa se lahko veselijo tudi bogate športne ponudbe. Po več letih se k nam vrača Formula 1, avtomobili tega kraljevskega razreda motošporta bodo na ekrane zapeljali že marca na Kanalu A in VOYO. Pro Plus skupaj z dirkami MotoGP postaja prva izbira za vse ljubitelje motošporta pri nas.