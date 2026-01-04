Naslovnica
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'

Ljubljana, 04. 01. 2026 16.26 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš E.M.
Na žaru z Ladom Bizovičarjem

Leto 2026 na male ekrane prinaša bogato izbiro vsebin za celotno družino! Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus, obljublja sezono, polno zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije. Preverite, v kakšnih vsebinah boste lahko uživali v letošnjem letu.

Novo leto na POP TV prinaša številne vsebine, sporoča Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plus. Gledalci bodo lahko uživali v drugi sezoni serije Nemirna kri, na male ekrane prihajajo nove edicije humorne oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem, na VOYO pa se bo odvila zadnja sezona priljubljene serije Ja, Chef! z Jurijem Zrnecem v glavni vlogi.

FOTO: PRO PLUS

Prihaja tudi nova zabavna oddaja Mali veliki kviz, družinski kviz, kjer se bodo otroci in odrasli pomerili v igrivih izzivih ter tekmovanju, polnem znanja, a tudi zabave. Z novimi sezonami se na POP TV vračajo šovi Kmetija, Delovna akcija, MasterChef Slovenija in Slovenija ima talent, na VOYO pa bodo uporabniki lahko uživali v novi sezoni romantičnega šova Sanjski moški: Hrvaška, ki je preteklo leto požela odlično gledanost.

Gledalci pa se lahko veselijo tudi bogate športne ponudbe. Po več letih se k nam vrača Formula 1, avtomobili tega kraljevskega razreda motošporta bodo na ekrane zapeljali že marca na Kanalu A in VOYO. Pro Plus skupaj z dirkami MotoGP postaja prva izbira za vse ljubitelje motošporta pri nas.

FOTO: Profimedia

"Prenašali bomo tudi evropsko prvenstvo v futsalu in navijali tudi za naše reprezentante – Ljubljana bo konec januarja in v začetku februarja gostila skupinski del, izločilne boje in finale," nam je zaupal Aleš Muhič, sodirektor Pro Plus in direktor trženja.

In ko že govorimo o nogometu – ne smemo pozabiti, da se spomladi začnejo izločilni deli najprestižnejšega evropskega prvenstva, UEFA Liga prvakov. Vse zgodbe iz zakulisja, ekskluzivne intervjuje in ostale zanimivosti boste našli v športnih vsebinah oddaje 24UR in 24ur.com. "Vrata naše medijske hiše bodo v prihodnje še bolj odprta športu, ki ga bomo podprli celovito, na vseh naših kanalih," je zaključil Muhič.

Na VOYO adrenalinska dokumentarna serija o preizkušanju meja

borjac
04. 01. 2026 16.50
To kar počenja Bizovičar na Pop TV je eno samo služenje denarja za brezvezne stvari....
