Shailene Woodley bo v biografskem filmu upodobila pevko Janis Joplin

V Kaliforniji bodo snemali film o ameriški pevki Janis Joplin, ki se je rodila leta 1943 in tragično umrla stara 27 let. V vlogi pevke bo zaigrala ameriška igralka Shailene Woodley, ki bo tudi producentka filma.

OGLAS

"Kalifornija je Janis Joplin, ki se je rodila v Teksasu, veliko pomenila," je v izjavi zapisala Shailene Woodley. Na Zahodni obali ni raziskovala le sveta glasbe, temveč tudi življenje samo. Po mnenju Woodley in soproducentov je Kalifornija edini primeren kraj za 'verodostojen in resničen' film o življenju ikonične pevke.

Shailene Woodley bo v biografskem filmu upodobila Janis Joplin. FOTO: Profimedia icon-expand

Janis je z močnim bluesovskim glasom in eksplozivnim odrskim nastopom v 60. letih pritegnilo hipijevsko gibanje v San Franciscu. Preboj je doživela leta 1967 z nastopom na legendarnem festivalu v Montereyju. Med njenimi največjimi uspešnicami so Mercedes Benz, Summertime, Me and Bobby McGee in Piece Of My Heart. Leta 1970 je pri 27 letih umrla zaradi prevelikega odmerka drog v hotelski sobi v Hollywoodu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Kaliforniji rojena Woodley je zaslovela leta 2011 z vlogo uporniške hčerke v tragikomediji Potomci. Nato je zaigrala v filmih, kot so Razcepljeni, Krive so zvezde, Snowden in Roboti.