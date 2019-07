Shannen Doherty se bo vendarle pridružila ekipi Beverly Hillsa 90210

Shannen Doherty, Brian Austin Green in Ian Ziering

"Kot del njegove filmske družine sem začutila, da je za vse pomembno, da se združimo in se mu poklonimo," je ob vrnitvi v serijo Beverly Hills 90210 dejala Shannen Doherty.

Shannen bo tako v novi produkciji serije oživila lik Brende Walsh, Luke Perry pa je sicer v 90. letih slovel po vlogi Brendinega fanta, uporniškega Dylana McKayja. Serija je bila prvič na sporedu leta 1990, snemali pa so jo deset let.

Perry je umrl 4. marca za posledicami možganske kapi. Ravno tistega dne je televizija Fox napovedala obnovitev serije, znane tudi kot BH90210. Shannen je dejala, da se je po soigralčevi smrti odločila, da bo kljub začetnim zadržkom v seriji vendarle nastopila: "Čutila sem, da bo to predstavljalo poklon njemu in spominu nanj ter temu, kaj je predstavljal svojim oboževalcem in vsem nam."

Doherty naj bi kot gostja zaigrala tudi v televizijski seriji Riverdale, v kateri je prav tako nastopal Perry. Ni pa še znano, v kateri vlogi. Vest je 48-letnica naznanila preko svojega Instagrama, skupaj s fotografijo, na kateri sta s pokojnim igralcem: "V izjemno čast mi je, da se bom Luku poklonila v Riverdalu."