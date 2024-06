Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal bo nastopil v kriminalni seriji Gravesend, 52-letnik pa je svoje prizore na Coney Islandu posnel že pred nekaj dnevi. Zvezdnik bo zaigral v tretji sezoni serije, na prizorišču snemanja pa so ga ujeli v družbi z ustvarjalcem serije Williamom DeMeom in igralcem Josephom D'Onofriom.

Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal se ponovno podaja na male ekrane, saj bo zaigral v tretji sezoni serije Gravesend, ki se dogaja v newyorškem okrožju Brooklyn. Ustvarjalci serije so na družbenem omrežju že objavili prve fotografije snemanja, z 52-letnikom pa naj bi zaigrala tudi raperja Peter Gunz in Maino.

"Shaq bo v tej sezoni nastopil v vlogi Mustafe, mogočneža, ki je vodja tolpe določenega območja. Njegova skupina se združi z Gravesendom," je za Page Six dejal vir blizu ustvarjalcev. Njegovi skupini naj bi se pridružil tudi nekdanji profesionalni igralec ameriškega nogometa James Harrison.

"Snemanje smo začeli s prizorom, v katerem je Shaq na strehi, spodaj na ulici pa so se zbirale množice in vzklikale njegovo ime, avtomobili so trobili, ko so ga opazili gasilci in reševalci, pa so tudi ti prižgali sirene," je še dodal vir. Nekdanjega košarkarja naj bi pozneje opazili med deljenjem avtogramov oboževalcem.

V novi sezoni serije se bodo igralski zasedbi pridružili tudi zvezdnica franšize Rocky Talia Shire in zvezdnika Sopranovih Vincent Curatola in Dominic Chianese. V seriji so zaigrali že Chazz Palminteri in njegova hči Gabriella Palminteri ter William Forsyth, Andrew 'Dice' Clay, Fran Drescher, Armand Assante, Chuck Zito, Martin Kove in Mario Cantone.