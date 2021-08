Sharon Stone nagrada zlata ikona na filmskem festivalu v Zürichu

Sharon Stone bo v Zürichu tudi vodila mojstrski tečaj, "na katerem bo javnosti ponudila zanimiv vpogled v svoj ustvarjalni proces in izjemno kariero," so po pisanju portala Hollywood Reporter sporočili organizatorji.

"Sharon Stone je prava ikona sedme umetnosti," je dejal Christian Jungen, umetniški direktor filmskega festivala v Zürichu. "Hitchcock bi bil navdušen nad njo. Odlikujejo jo neustavljiv šarm, velika človeška globina, talent za igranje najrazličnejših vlog in sposobnost očarati občinstvo kot nihče drug. V času, ko so v filmski industriji prevladovali moški, se je odločno borila proti seksizmu in s tem postala pomemben vzor številnim ženskam v tej industriji," je dodal.

Sharon Stone je peta ženska po vrsti, ki prejme nagrado zlata ikona. "V čast mi je sodelovati s svetovno skupnostjo in proslaviti globino naše umetnosti. Navdušena sem nad tem, da sem bila prepoznana v tej vlogi," je povedala igralka.

Na festivalu v Zürichu so o njeni karieri zapisali: "Sharon Stone se je pred 30 leti zapisala v filmsko zgodovino s prelomno vlogo usodne ženske v filmu Prvinski nagon (1992), toda v naslednjih letih ni želela biti tipizirana kot vampirka, ki žre moške. Pravzaprav se je igralka, ki je v svojih spominih v New York Timesovi uspešnici The Beauty of Living Twice nedavno obravnavala bolezni Hollywooda, izkazala kot izjemno vsestranska karakterna igralka."