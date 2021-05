Sharon Stone nezadovoljna z novo različico Prvinskega nagona

Po njenih besedah lahko danes moško erekcijo zlahka zasledimo pri vseh spletnih ponudnikih filmov in televizijskih serij. V začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko je kot mlada ženska posnela ta film, pa so veljala drugačna pravila, in ne zdi se ji prav, da novejše smernice sedaj vplivajo na film. Sicer je Stonova ravno zaradi Prvinskega nagona zaslovela v Hollywoodu, predvsem zaradi kultnega prizora s križanjem nog, v katerem je za hip razkrila intimne dele telesa.

Igralka je v svoji novi biografijiThe Beauty of Living Twice razkrila, da so jo med snemanjem omenjene scene ukanili. Rekli so ji, naj sname spodnje hlačke, ker pri premiku nog odsevajo, oni pa so želeli ustvariti iluzijo, da jih ni. So ji pa zagotovili, da v filmu ne bo videti ničesar. Prizor je prvič videla na interni premieri in nato režiserju Paulu Verhoevnu celo prisolila klofuto. Sprva je bila besna in se je z odvetnikom posvetovala o tožbi, nato pa se je odločila, da je scena vendarle primerna za lik, ki ga igra. Danes prav ta scena velja za eno najbolj kultnih v filmski zgodovini. Po poročanju ameriških medijev bo nova različica Prvinskega nagona na ogled od junija dalje.