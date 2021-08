Shia LaBeouf se po obtožbah na velika platna vrača v vlogi svetnika

Za vernike je bil pater Pij svetnik že za čas svojega življenja, Cerkev pa mu je ta naslov pri­znala šele po dolgem in natančnem postopku. Papež Janez Pavel II. ga je 2. maja 1999 razglasil za blaženega, 16. junija 2002 pa ga je uvrstil na seznam svetnikov katoliške Cerkve. O njegovem življenju je Ferrara že pred leti posnel krajši dokumentarni film.

Med tem pa se je igralec, ki bo stopil v njegove čevlje, boril z zakonom. Težave so vrelišče dosegle lani, oktobra je bil obtožen dveh kaznivih dejanj, ko se je spustil v prepir in pretep z neznanim moškim. Samo nekaj mesecev kasneje se je njegovo nekdanje dekle, pop zvezdnica FKA Twigs, odločila za tožbo, saj naj bi jo v razmerju fizično in psihično zlorabljal. Kasneje se je oglasila še ena od nekdanjih partneric in potrdila navedbe ter nasilno obnašanje.