Shia LaBeouf si je za novo vlogo omislil pravo tetovažo: 'Nihče ni predan, kot je on'

Shia LeBeouf kljub svojim muham velja za zelo predanega igralca, ki režiserje vedno znova preseneti. Za vsako novo vlogo se potrudi, da bi bila čim bolj avtentična. Tako se je zdaj odločil, da se za snemanje novega filma The Tax Collector ne bo mučil z vsakdanjim ličenjem in poslikavanjem umetnih tetovaž. Ne, Shia se je odločil za pravo tetovažo, ki prekriva cel prsni koš.

Režiser filma David Ayer, ki je s 34-letnikom sodeloval že pri snemanju filma Bes, je povedal, da je Shia eden najboljših igralcev, s katerimi je sodeloval in da je za vlogo pripravljen tudi drastično spremeniti svoj fizični videz. "Je res eden boljših igralcev in je vsaki vlogi predan z dušo in telesom. Za film Bes so mu izpulili njegov zob, za film Tax Collector se je odločil tetovirati cel prsni koš. Vlogi se popolnoma prepusti in nihče ni predan, kot je on."

V filmu Bes se je Shia odločil za puljenje zoba, ker ni bil navdušen nad delom, ki so ga opravile vizažistke. Soigralci so ga tolažili, da je videti dobro, sam pa je bil prepričan, da ni dovolj realistično. "Ne samo, da je zobarja prosil, da mu izpuli zob, tudi obraz si je porezal med snemanjem filma, ker je bil prepričan, da je tako bolj prepričljivo. Ran pa si ni oskrboval, saj ni želel, da bi se zacelile v času filma."