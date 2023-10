Si drznete verovati v novega Izganjalca hudiča?

Samo dober mesec po smrti Williama Friedkina, ki je pred pol stoletja ponudil za mnoge "najstrašljivejši film vseh časov" Izganjalec hudiča, prihaja v kinodvorane novo poglavje grozljivke z naslovom Izganjalec hudiča: Vernik.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Od smrti njegove noseče žene, ki je pred dvanajstimi leti umrla v potresu na Haitiju, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) sam vzgaja njuno hčerko Angelo (Lidya Jewett). Ko pa se Angela in njena prijateljica Katherine (Olivia Marcum) izgubita v gozdu, se nato po treh dneh vrneta brez spomina o tem, kaj se jima je zgodilo. To sproži sosledje dogodkov, ki bodo Victorja prisilile, da se bo moral soočiti s čistim zlom in v svoji grozi in obupu poiskati edino osebo, ki je že bila priča čemu podobnemu - Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

icon-expand Film Izganjalec hudiča: Vernik v naše kinematografe prihaja 5. oktobra. FOTO: Karantanija Cinemas

Oskarjevka Burstynova prvič po izvirnem filmu iz leta 1973 znova zaigra v ikonični vlogi MacNeilove, ki jo je neizbrisno zaznamovalo to, kar se je pet desetletij pred tem zgodilo njeni hčerki Regan. V filmu se pojavijo tudi tudi dobitnica emmyja Ann Dowd kot soseda Victorja in Angele ter dobitnica grammyja Jennifer Nettles ter dvakratni dobitnik tonyja Norbert Leo Butz kot starša Katherine, Angeline prijateljice.

Ko je Izganjalec hudiča, ki temelji na knjižni uspešnici Williama Petra Blattyja, leta 1973 prišel v kina, je za vedno spremenil kulturo, izbrisal rekorde blagajn in si prislužil deset nominacij za oskarja ter postal prva grozljivka, ki je bila kadarkoli nominirana za najboljši film.

Srhljivko Izganjalec hudiča: Vernik (The Exorcist: Believer) je režiral David Gordon Green, scenarij pa temelji pa na likih, ki jih je ustvaril William Peter Blatty. Film sta producirala Jason Blum za produkcijsko hišo Blumhouse, skupaj z Davidom in Jameson G. Robinsonom. "Nikoli nisem nameraval, da bi Izganjalec hudiča: Vernik imel enak učinek na kinematografijo kot izvirni film, vendar smo namenoma zagotovili, da ima ta film smisel v svetu izvirne zgodbe in da bi ga lahko obravnavali kot nadaljevanje. Spomnim se, ko sem prvič videl Izganjalca hudiča. Na smrt me je prestrašil in še dolgo potem, ko sem ga videl. Po pol stoletja smo izvirnik želeli počastiti s tem nadaljevanjem, čeprav vam ni treba gledati izvirnega filma, da bi razumeli in cenili najnovejši film. Film je privlačen, dramatičen, temačen in grozljiv," je o novem filmu povedal eden glavnih producentov, Jason Blum.

icon-expand Lidya Jewett kot Angela Fielding in Olivia O'Neill kot Katherine. FOTO: Karantanija Cinemas

Režiser Green se je med drugim v zadnjih petih letih podpisal tudi pod režijo zadnjih treh filmov iz serije Noč Čarovnic. "Če nameravate posneti odlično grozljivko, potrebujete močan scenarij in režiserja, ki želi občinstvu prinesti drugačno izkušnjo. David pa je pravi vizionar, saj je zgodbo predstavil skozi svoje oči, in upam, da bo občinstvo cenilo grozo in vznemirjenje, ki ga je ustvaril s trdim delom. Sicer pa zna tudi odlično prisluhniti različnim stališčem in sprejeti katero koli idejo, za katero misli, da bo film izboljšala, ne glede na to, ali je njegova ali od koga drugega," je o režiserju povedal Blum. Snemali so ga v Atlanti in Dominikanski republiki, prva je s svojimi čudovitimi soseskami in skupnostmi občinstvu pričarala nekakšno domačnost, Dominikanska republika pa je filmu prinesla energijo in kulturno bogastvo, ki ga je režiser izvrstno ujel na platnu.

icon-expand Norbert Leo BUTZ (Tony), Olivia O'Neill (Katherine) in Jennifer Nettles (Miranda) v filmu Izganjalec Hudiča: Vernik. FOTO: Karantanija Cinemas