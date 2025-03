Šime: Vanjin pogled pove več kot tisoč besed

Med romantično večerjo sta se Vanja in Šime spominjala njunih skupnih trenutkov in zmenkov, na koncu pa sta se še pogovarjala o njunem zadnjem pogovoru. "Najljubši del današnjega zmenka je bil zagotovo sončni zahod," je povedal Šime, Vanja pa je povedala: "To je bil najin drugi sončni zahod. Čakava še tretjega, če ga bova sploh dočakala še kdaj skupaj."

Šimetu in Vanji se vidi, da se je med njima razvila obojestranska simpatija in njune kemije ne gre zanikati. "Za prihodnost, če bo najina, mislim, da bo to zelo lepa predigra. Kar sledi temu, je lahko samo bolje in bolje. Najin odnos sva lepo gradila in mislim, da naju čakajo lepe stvari."

Med večerjo je Šime povedal, da mu je Vanja zelo všeč in da ga njena energija pomirja, hkrati pa je dodal, da sam zelo dobro vidi, da mu je všeč. "Vanjin pogled pove več kot tisoč besed," je povedal Šime.

Vanja in Šime sta med snemanjem oddaje počasi gradila odnos in nista hitela. "Vanja mi je zelo všeč in ta varnost, ki jo občutim z njo, mi je zelo všeč."