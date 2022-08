Simpsonovi pravilno napovedali tudi izbruh opičjih koz?

Oboževalci so prepričani, da ustvarjalci animirane serije Simpsonovi vidijo v prihodnost. Pred kratkim so se na spletu pojavila ugibanja glede napovedi izbruha opičjih koz, ki je v nekaterih državah poskrbel za izredne razmere.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, v začetku maja so se začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so zabeležili v zahodni Evropi.

Pristaši priljubljene animirane serije so ob tem pričeli množično deliti drobce iz ene od epizod iz sedme sezone, ki vključuje nenavaden moment. Bart in Milhouse po stiku z opico zbolita, slednji se celo počuti tako slabo, da svoje simptome opiše kot podobne tistim, značilnim za gripo.