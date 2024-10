Sin Đorđa Balaševića izdal film, ki je nastal po glasbenikovi zamisli

Aleksa Balašević , sin Đorđa Balaševića je izdal film, ki je nastal po glasbenikovi zamisli. Zgodba filma spremlja nekdanjega vaterpolskega zvezdnika, čigar nepremišljena reakcija je pred leti povzročila prepir, v katerem sta bila ubita njegov vaterpolski kolega in sin njunega klubskega trenerja. Po upokojitvi dela kot varnostnik v nočnem klubu in občasno izvaja amaterske boksarske dvoboje. Ko izve, da je njegov nekdanji vaterpolski klub zaradi finančne krize tik pred zaprtjem, se odloči tvegati profesionalne boje, piše v sporočilu za javnost.

Film so premierno prikazali pred dnevi v beograjskem centru Sava. Premiere so se udeležili člani Balaševićeve ožje družine, saj je nastal po glasbenikovi zamisli, nadaljeval pa jo je njegov sin Aleksa Balašević, ki se je podpisal kot scenarist in producent. Pri ustvarjanju scenarija sta sodelovala še njegova sestra Jelena ter srbski režiser Gvozden Đurić. V glavnih vlogah sta nastopila Viktor Savić in Enis Bešlagić. Opazno vlogo je odigrala tudi druga Balaševićeva hči Jovana.