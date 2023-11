Sindikat igralcev: Višje plače in bolj nadzorovani intimni prizori

Sindikat igralcev SAG-AFTRA je pred dnevi objavil nekatere podrobnosti svojega sporazuma z Zvezo filmskih in televizijskih producentov (AMPTP). Sporočili so, da je njen nacionalni odbor glasoval za podporo sporazumu s 86-odstotno odobritvijo. Naslednji teden ga bodo poslali 160.000 članicam unije v končno ratifikacijo. Igralci se že lahko vrnejo na delo, so še dodali.

Dogovorili so se še glede novih zahtev glede ličenja in pričesk, vključeni pa bodo tudi strokovnjaki za različne teksture las in tipe kože, prvič v zgodovini pa bodo na snemanjih intimnih prizorov sodelovali koordinatorji, ki bodo v pomoč pri prizorih z goloto in spolnimi odnosi.

Sindikat je sporazum objavil 8. novembra, s čimer se bo verjetno končala štirimesečna stavka, ki je skupaj z ločeno stavko scenaristov močno motila filmsko in televizijsko produkcijo. Sedaj je sindikat razkril še nekaj podrobnosti o vsebini dogovora, ki med drugim vključuje višja nadomestila za igralce stranskih vlog, bonus za igralce, ki sodelujejo pri serijah ali filmih, objavljenih prek storitev pretakanja, ki postanejo uspešni in zaščito pred uporabo umetne inteligence, ki zahteva "obveščeno soglasje in pravično nadomestilo" za vse žive ali mrtve izvajalce.

"Kolektivno menimo, da je bil ta dogovor sklenjen na točki, kot bi moral biti sklenjen," je v Los Angelesu dejal glavni pogajalec Duncan Crabtree-Ireland. "Doseže absolutno najboljše." Dejal je, da zaščita umetne inteligence "zagotavlja, da so izvajalci zaščiteni. Njihove pravice do soglasja so zaščitene. Njihove pravice do poštenega nadomestila in njihove pravice do zaposlitve so zaščitene."

Studii so v zadnjih letih eksperimentirali z umetno inteligenco in zaščitni ukrepi za igralce so bili ključni del pogajanj. Bilo je nekaj strahu, da bi lahko igralci v ozadju prvi izgubili službo zaradi umetne inteligence. "Nobene uporabe digitalne replike ni mogoče uporabiti za izogibanje angažiranju in plačilu igralca v ozadju po tej pogodbi," je dejal Crabtree-Ireland.