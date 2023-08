Siniša na koncu napovedal poroko, Silvana ne verjame v Dragovo zvezo

"Če sem te kakorkoli prizadel, se tega nisem zavedal. Prosim, iskreno, oprosti mi," ji je rekel. Tudi Brankica je imela svoje mnenje: "Vsaka ženska je rada prva, ampak Zvonko je igral vzporedno igro z mano in s Smiljo ... Jaz sem mislila, da sem jaz tista, on pa je isto rekel Smilji."

Irena je Zvonku očitala, da ni pošten in da ni pravi moški: "Je lep moški, zato sem prišla, mislila sem, da je gospod. Lepo smo se imeli, a njegove izjave so izjave surovega človeka. Mislim, da ljubi samo sebe."

Po včerajšnjih številnih burnih razpravah in nepričakovanih Milkovih priznanjih, da je spet skupaj z nekdanjo ženo, in razkritju Hrvoja , da je Silvana vohunila za Dragoljubom , je čas za nova presenečenja.

Priznala je, da sta se pred odhodom na kmetijo srečala na kavi, on ji je dajal komplimente in obljube, a na koncu iz tega ni bilo nič: "Hitro sem ugotovila, da je manipulator."

"Branila se bom z molkom," je čustveno dejala Smilja, "ne bom zanikala, da mi ni všeč, kaj bo naprej, pa ne vemo."

"Na kmetiji sem spoznal lepe ženske, družili smo se ... Kako bomo naprej ... Tukaj smo. Brankici in Smilji dajem enake možnosti, da se slišimo in vidimo, ali se lahko še kaj zgodi," je povedal kmet, a so mu dame spet nasprotovale in dejale, da sploh ne ve, katero bi rad.

Naslednja zgodba s posestva je bila Siniševa. "Še vedno sva v stikih, slišiva se prek sporočil. Mogoče sem malo razočarana, da me ni izbral, a kar je bilo, je bilo," je bila kratka Vesna. Siniša je povedal, da se je v Martino zaljubil od prvega dne. "Sem zelo srečna. Že na začetku sem se zaljubila v Sinišo, zdaj pa ga res ljubim," je povedala, Siniša pa je dodal, da je v nastajanju tudi prstan.

"Poroka bo drugo leto, če bo Bog dal," je napovedal ob aplavzu ostalih.

Zbrani so si ogledali tudi prispevek z Dragoljubove kmetije, kjer ni manjkalo drame, a kot kaže, sta kmet in Ljiljana našla ljubezen. "Ne bo trajalo dolgo. Jamčim z življenjem, " je posmehljivo dejala Silvana, "ko bo uspela dobiti njegov podpis, ne bo nič. To ni ljubezen iz srca. Lahko je iz njegovega, iz njenega pa ne."

"Ne mislim se nikomur opravičevati zaradi ljubezni. Ko sem vstopila v šov, sem želela videti, kako je to videti ... A občutki so se začeli prebujati. Borila sem se sama s seboj. Ko sva se pogovorila na štiri oči in si povedala, je bilo vse jasno," je povedala Ljiljana, ko se je predala in dala priložnost Dragu.

"Vesela sem, da sta skupaj, rekla sem, da bom botra," je iskrena Jasminka. "Ne gre za to, da bova jutri stopila pred oltar, a začela sva, ne hitiva," je še povedal Dragoljub.

Zadnji prispevek je bil o kmetiji najmlajšega kandidata Ivana. "Poskusil sem, a ko ne gre, ne gre," je komentiral Ivan in dejal, da se je iskreno zaljubil. "Ne morem ukrepati, če mi nekdo ne pomeni nič,'' je povedala Dona.

"Mislim, da se je Dona od vsega začetka samo igrala z Ivanom. Malo se mi celo smili. Pri izboru se je zmotil," je svoje mnenje povedala tudi Vanja. Vsi so opazili, da Ivan kljub vsem njenim zavrnitvam še vedno gleda Dono z iskrico v očeh.