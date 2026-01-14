Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

Minuli vikend so v Los Angelesu razglasili dobitnike zlatih globusov, nagrad za dosežke na področju filma in televizije. Zlati kipec za najboljšega igralca v stranski vlogi je prejel Stellan Skarsgård za vlogo v drami Sentimentalna vrednost režiserja Joachima Trierja , ki se že predvaja v naših kinematografih.

Igralec, ki je tako prejel že drugi zlati globus, je bil ob razglasitvi vidno ganjen. "Seveda nisem bil pripravljen na to, ker sem mislil, da sem prestar," je začel svoj zahvalni govor.

Ni se na veliko zahvaljeval vsem, ki so zaslužni za ta film, je pa posebej ganljivo zahvalo namenil svoji ženi Megan in otrokom. "Zelo sem vesel za to nagrado, ker gre za manjši film, ki nima denarja za oglaševanje. Upam, da si boste film ogledali v kinodvoranah, saj postajajo izumrla vrsta. Ko si v kinu, se ugasnejo luči in si z nekom deliš srčni utrip, to je magično. Filme bi si morali ogledati v kinih," je še povedal.