Film/TV

Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

Los Angeles, 14. 01. 2026 12.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Stellan Skarsgård

Švedski igralec Stellan Skarsgård je osvojil zlati globus za izjemno stransko vlogo v filmu Sentimentalna vrednost. Drama je sicer prejela osem nominacij za omenjeno prestižno nagrado. Med zahvalnim govorom je nagrajeni zvezdnik priznal, da ni pričakoval nagrade, poudaril pa je, kako pomembno si je po njegovem mnenju filme ogledati v kinematografih, saj meni, da slednji izumirajo.

Minuli vikend so v Los Angelesu razglasili dobitnike zlatih globusov, nagrad za dosežke na področju filma in televizije. Zlati kipec za najboljšega igralca v stranski vlogi je prejel Stellan Skarsgård za vlogo v drami Sentimentalna vrednost režiserja Joachima Trierja, ki se že predvaja v naših kinematografih.

Izsek iz filma Sentimentalna vrednost
Izsek iz filma Sentimentalna vrednost
FOTO: Profimedia

Igralec, ki je tako prejel že drugi zlati globus, je bil ob razglasitvi vidno ganjen. "Seveda nisem bil pripravljen na to, ker sem mislil, da sem prestar," je začel svoj zahvalni govor. 

Ni se na veliko zahvaljeval vsem, ki so zaslužni za ta film, je pa posebej ganljivo zahvalo namenil svoji ženi Megan in otrokom. "Zelo sem vesel za to nagrado, ker gre za manjši film, ki nima denarja za oglaševanje. Upam, da si boste film ogledali v kinodvoranah, saj postajajo izumrla vrsta. Ko si v kinu, se ugasnejo luči in si z nekom deliš srčni utrip, to je magično. Filme bi si morali ogledati v kinih," je še povedal.

Preberi še Pregrešno drage 'darilne vrečke': potovanja, kozmetika in gurmanski presežki

Drama Sentimentalna vrednost, ki je prejela osem nominacij za zlati globus, spremlja sestri, ki se po dolgem času znova srečata s svojim odtujenim očetom, nekoč priznanim režiserjem Gustavom Borgom (Stellan Skarsgård), ki hčerki Nori (Renate Reinsve), ki je igralka, ponudi glavno vlogo v filmu, za katerega upa, da bo njegov veliki povratek. Ko Nora ponudbo zavrne, kmalu izve, da je vlogo ponudil mladi in ambiciozni hollywoodski zvezdnici Rachel Kemp (Elle Fanning), kar sproži še globlje razpoke v družinskih odnosih. Sestri se morata soočiti s svojimi zapletenimi odnosi z očetom in z ameriško igralko, ki je padla naravnost v središče njihove kompleksne družinske dinamike.

Preberi še Dobitnik nagrade Častno srce Sarajeva: To priznanje mi veliko pomeni

Švedski igralec Skarsgård je na lanskem filmskem festivalu v Sarajevu prejel častno Srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero. Z več kot 150 filmi in televizijskimi projekti se ponaša z bogato igralsko kariero, sodeloval pa je s številnimi uglednimi režiserji, kot so Lars von Trier, Gus Van Sant in Steven Spielberg.

zlati globusi film nagrade Sentimentalna vrednost Stellan Skarsgård

Med nominiranci za zlate maline vodi na neuspeh obsojena Sneguljčica

