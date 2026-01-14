Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

Minuli vikend so v Los Angelesu razglasili dobitnike zlatih globusov, nagrad za dosežke na področju filma in televizije. Zlati kipec za najboljšega igralca v stranski vlogi je prejel Stellan Skarsgård za vlogo v drami Sentimentalna vrednost režiserja Joachima Trierja, ki se že predvaja v naših kinematografih.
Igralec, ki je tako prejel že drugi zlati globus, je bil ob razglasitvi vidno ganjen. "Seveda nisem bil pripravljen na to, ker sem mislil, da sem prestar," je začel svoj zahvalni govor.
Ni se na veliko zahvaljeval vsem, ki so zaslužni za ta film, je pa posebej ganljivo zahvalo namenil svoji ženi Megan in otrokom. "Zelo sem vesel za to nagrado, ker gre za manjši film, ki nima denarja za oglaševanje. Upam, da si boste film ogledali v kinodvoranah, saj postajajo izumrla vrsta. Ko si v kinu, se ugasnejo luči in si z nekom deliš srčni utrip, to je magično. Filme bi si morali ogledati v kinih," je še povedal.
Drama Sentimentalna vrednost, ki je prejela osem nominacij za zlati globus, spremlja sestri, ki se po dolgem času znova srečata s svojim odtujenim očetom, nekoč priznanim režiserjem Gustavom Borgom (Stellan Skarsgård), ki hčerki Nori (Renate Reinsve), ki je igralka, ponudi glavno vlogo v filmu, za katerega upa, da bo njegov veliki povratek. Ko Nora ponudbo zavrne, kmalu izve, da je vlogo ponudil mladi in ambiciozni hollywoodski zvezdnici Rachel Kemp (Elle Fanning), kar sproži še globlje razpoke v družinskih odnosih. Sestri se morata soočiti s svojimi zapletenimi odnosi z očetom in z ameriško igralko, ki je padla naravnost v središče njihove kompleksne družinske dinamike.
Švedski igralec Skarsgård je na lanskem filmskem festivalu v Sarajevu prejel častno Srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero. Z več kot 150 filmi in televizijskimi projekti se ponaša z bogato igralsko kariero, sodeloval pa je s številnimi uglednimi režiserji, kot so Lars von Trier, Gus Van Sant in Steven Spielberg.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.