Skečoholiki poskrbeli, da bomo v jesen vstopili s smehom

Stare face so nazaj! V prvi in drugi sezoni so Sašo Stare, Aleš Novak, Gašper Bergant in Jernej Celec skeče zasnovali in spisali sami. V tretji sezoni pa so v celoten ustvarjalni proces vključili še druge komike, ki so z idejami in scenariji obogatili nadaljevanje Skečoholikov.

Zabavni Aleš, Sašo,Jernej in Gašper v Skečoholikih obljubljajo še več smeha, nove in še bolj zabavne skeče. V ustvarjalni proces so namreč vključili še druge komike in tako poskrbeli za nov nivo in nova doživetja. Od 28. septembra na VOYO – vsak petek z novo epizodo. To jesen se bomo krohotali. In kaj prinaša prva oddaja v novi sezoni?Aleš in Sašo sta pripravila poligon za urjenje teroristov, preko katerega sta poskusila pridobiti najbolj usposobljen kader. Gašper se je udeležil kuharskega tečaja, na katerem se vsi tečajniki zagrebejo za isto stvar, Jernej pa je med službenim odmorom prebiral novice, ki so nekoga izmed sodelavcev spravili v zadrego. Po uspešnih serijah V dvoje I, II, Truplo in oddajah Skečoholiki I, II, III in Rojen v Jugi, VOYO nadaljuje vizijo, ki podpira in spodbuja slovensko produkcijo, s tem pa ekskluzivne zabavne vsebine za vse generacije.



VOYO – vedno za stvar!