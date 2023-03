Lady Gaga, Madonna in Will Smith so le nekateri glasbeniki, ki so se preizkusili v igralskem poklicu. Tudi pri nas je nekaj takšnih primerov, kot je Magnifico in film Stereotip. Izziv glavne vloge v aktualnem dokumentarnem filmu o slovenskem škofu Antonu Martinu Slomšku pa je sprejel pevec skupine Victory, Robert Dragar.