150 tisoč oboževalcev podpisalo peticijo za Deppovo vrnitev k franšizi Magične živali

Peticijo, s katero si oboževalci ameriškega igralca Johnnyja Deppa prizadevajo, da bi se zvezdnik vrnil v stalno ekipo filmske franšize Magične živali, je podpisalo že skoraj 150 tisoč ljudi, piše Independent.

Depp je v petek, 6 novembra, na svojem profilu naInstagramu potrdil, da so ga prosili, naj se odpove eni svojih zadnjih vlog. Dopisal je, da bo prošnjo sprejel in jo tudi spoštoval. To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko je v Londonu izgubil tožbo zoper britanski tabloid The Sun, ki ga je pred časom označil za'pretepača žensk'. Depp naj bi se namreč nad svojo nekdanjo ženo Amber Heard znašal tudi fizično, ne le psihično.