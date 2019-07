Skrivnostni svet visoke manhattanske družbe je nazaj

NanizankoOpravljivka (Gossip Girl), ki je posneta po seriji knjig avtorice Cecily von Ziegesar, so prvič predvajali leta 2007 in takoj je postala velik hit. Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Ed Westwick in Penn Badgley pa so nemudoma postali svetovno znani obrazi in si s tem zagotovili vstop v Hollywood.

Drama, ki je bila namenjena mlajši publiki je hitro prebila te meje in postala priljubljena pri zelo široki publiki, kaj hitro je tudi dobila naziv 'najstniški Seks v mestu' in postala kulturni fenomen. Serija, ki se je končala leta 2012, pa je znova našla pot na male zaslone, kajti kot poročajo tuji mediji, bo nova pretočna storitev HBO Max, ki je lasti ameriškega AT&T, predvajala deset novih enournih epizod iz sveta Opravljivke.

Nove epizode naj bi predvajali naslednje leto, k projektu je že pristopila ista producentska ekipa – Josh Schwartz, Stephanie Savage in Joshua Safran, zgodba pa se bo dogajala osem let po prvotnem dogajanju – torej, nova skupina mladih, ki obiskujejo zasebno šolo na Manhattnu. Tuji mediji še dodajajo, da bodo ustvarjalci predstavili popolnoma nove obraze. Ali se bo vrnil kak znan obraz, pa še ni znano.