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Slavna raperka obiskala tekmovalce ameriškega Otoka ljubezni

Majorka, 30. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion je obiskala tekmovalce aktualne sezone ljubezenskega resničnostnega šova Otok ljubezni: ZDA. S tremi grammyji nagrajena zvezdnica jih je v vili na Majorki presenetila v drzni opravi in odvodila enega od izzivov. To ni prvič, da je priljubljena raperka obiskala vilo priljubljenega šova.

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

Tekmovalce šova Otok ljubezni: ZDA je obiskala še ena zvezdnica. Po nastopu presenečenja ameriške pevke albanskih korenin Bebe Rexha, je v vilo na Majorki vstopila še tremi grammyji nagrajena raperka Megan Thee Stallion. Zvezdnica, ki v šov ni vstopila prvič, je tekmovalce presenetila v drzni opravi in odvodila enega od izzivov.

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Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

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