Slavna raperka obiskala tekmovalce ameriškega Otoka ljubezni

Tekmovalce šova Otok ljubezni: ZDA je obiskala še ena zvezdnica. Po nastopu presenečenja ameriške pevke albanskih korenin Bebe Rexha , je v vilo na Majorki vstopila še tremi grammyji nagrajena raperka Megan Thee Stallion . Zvezdnica, ki v šov ni vstopila prvič, je tekmovalce presenetila v drzni opravi in odvodila enega od izzivov.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.