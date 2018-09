Slavni komik poskusil slovensko mleko in telečje možgane

Aprila sta Slovenijo obiskala komika Eddie Izzard in Richard Ayoad. Voditelj in popotnik Richard je namreč snemal oddajo o Sloveniji, tako sta si s priznanim komikom ogledala Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo. Poglejte, kaj jima je bilo najbolj všeč.

Spomladi se je v slovenski prestolnici ustavil igralec, voditelj in popotnik Richard Ayoade, ki snema popotniško oddajo o zanimivih državah in mestih po svetu. Tokrat se je odločil, da bo predstavil Slovenijo, zraven pa povabil tudi britanskega komika komika Eddieja Izzarda, ki je Ljubljano spoznal že leta 2013 v sklopu svoje turneje. Tako sta si v dveh dneh ogledala Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo in svoje vtise strnila v 23 minutno oddajo, ki je pred dnevi tudi ugledala luč sveta. V oddaji sta se tako odpravil na lov za svežo vodo, ki jo najdemo v številnih pitnikih po Ljubljani, se sprehodila do mlekomata, privoščila pa sta si tudi telečje možgane. Izven prestolnice pa sta si ogledala še Postojnsko jamo ter se s čolnom odpravila do blejskega otočka, seveda Bled ni Bled brez kremšnite. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke