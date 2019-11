Slavnostna premiera filma Jaz sem Frenk

V sklopu letošnjega 30. filmskega festivala Liffe so si v Cankarjevem domu premierno ogledali film Jaz sem Frenk, v katerem blestijo Janez Škof, Katarina Čas in Valter Dragan. To je že sedmi celovečerec režiserja Metoda Pevca, za katerega je napisal tudi scenarij. Nepričakovana dediščina sproži spor med upornikom Frenkom in njegovim bratom, tipičnim post-tranzicijskim tajkunom.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma je bila v okviru festivala LIFFE in projekta Slovenskega filmskega centra Naši filmi doma svečana premiera filma Metoda Pevca Jaz sem Frenk. Dogodka so se udeležili ustvarjalci filma, skupaj z igralsko zasedbo. Navdušena publika je najglasnejši aplavz namenila glavnemu igralcu Janezu Škofu, ki je v filmu upodobil naslovnega junaka Frenka, na odru pa so prisrčno pozdravili tudi ostale filmsko ekipo in igralce Valterja Dragana, Katarino Čas, Mojco Partljič, Silvo ČušininEmila Cerarja.

Ekipa filma Jaz sem Frenk FOTO: Katja Goljat

Režiser Metod Pevec je ob premieri pred ljubljansko publiko povedal: "Vesel sem, da film začenja svojo pot na Liffu, v ugledni družbi izbranih filmov, čeprav filma Jaz sem Frenk ne vidim v toliko kontekstu filmske umetnosti, posnet je bil predvsem z namenom, da bi bil gledljiv, da bi povedal svoje. Sprašuje se, kam je izginilo poštenje v deželi, kjer so v globoke žepe brez sledu ponikali privatizacijski milijoni. Frenk je v tem pogledu partizansko-donkihotski glas utišanih socialističnih vrednot."

Silva Čušin, Janez Škof in Katarina Čas FOTO: Katja Goljat

O ZGODBI Jaz sem Frenkspremlja zgodbo Frenka Mavriča, ki na zapuščinski razpravi po očetu ugotovi, da je pokojniku, ki je bil svojčas pomembna oseba v ozadju slovenskega osamosvajanja, na švicarskem bančnem računu ostalo nekaj milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov nekoliko mlajši brat, ki se je pravočasno prilagodil družbenim spremembam, bi s pripadajočo dediščino brez predsodkov dokapitaliziral svoje poslovne ambicije, Frenk, ki ostaja zvest svojim luzerskim socialističnim vrednotam, pa začne odkrivati nečedno ozadje te dediščine. Milijoni med bratoma vnamejo nepomirljiv spor, v katerem se odražajo številni družbeni konflikti sodobne Slovenije.

V glavni vlogi Frenka Mavriča je nastopil Janez Škof. FOTO: Katja Goljat

Vloga Frenka Mavriča je pripadla Janezu Škofu, njegovega brata igra Valter Dragan, med njima pa se skozi filmsko zgodbo pojavljajo zanimive ženske od Katarine Čas in Mojce Partljič do Silve Čušin, Mojce Ribič, Anje Novak, Maruše Majer in Nine Valič, pridruži pa se jim še cela vrsta drugih velikih igralskih imen, med njimi Radko Polič, Primož Pirnat, Davor Janjić in Uroš Smolej.

Valter Dragan in Katarina Čas FOTO: Katja Goljat

Premiere v Cankarjevem domu so se poleg igralcev in filmske ekipe udeležili številni znani obrazi med njimi igralca Marko Mandić in Jernej Kuntner, glasbenik Boštjan Meglič, igralka Ana Maria Mitić, režiser Andrej Košak, nekdanji smučar Jure Košir in drugi.

Simono Škrobar in Jure Košir FOTO: Katja Goljat

