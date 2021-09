Slavnostna premiera Vojnovićevega filma Nekoč so bili ljudje

"Begunec Vučko in migrant Leo tako nehote postaneta krojilca usode podobno nesrečnih ljudi. Da bi rešila svoje finančne težave, se jih odločita prodati. In če se sprva še zdi, da jima za begunce ni vseeno, je iz dneva v dan v Leu in Vučku vse manj človeškega," je vsebina filma povzeta na strani produkcijske hiše Arsmedia.

V filmu priseljeni Italijan Leo (igra ga Francesco Borchi ) v Sloveniji vztraja zaradi nekdanje žene Tanje ( Maruša Majer ) in sina Luka v upanju, da bodo spet postali družina. Ko jima s sodelavcem in prijateljem Vučkom ( Moamer Kasumović ), Bosancem, ki je kot otrok pribežal v Slovenijo, banka odkloni obljubljeno posojilo za obnovo restavracije, sta prisiljena sprejeti ponudbo prevaranta Giannija. Ukrasti morata njegov tovornjak, da lahko Gianni pobere denar od zavarovanja. A namesto Giannijevega tovornjaka ukradeta tovornjak, poln beguncev.

Vojnović je ob poletni premieri na Ljubljanskem gradu v pogovoru za STA dejal, da je slovensko-italijanska koprodukcija nastala po gledališkem tekstu za dva igralca Mele e negri, ki ga je Tommaso Santi napisal pred več kot desetletjem, v predstavi pa je Borchi tudi igral. In prav on je v dogovoru s Kasumovićem prišel na idejo, "da bi lahko iz gledališkega teksta nastal krasen filmski scenarij". Santi se je tega lotil, a je zgodbo pustil v okolju Toskane, oziroma so nato ustvarjalci razmišljali celo, da bi jo postavili v Sarajevo.

Potem, ko so se glede režije filma povezali z Vojnovićem, pa je ta dejal, da zgodbo vidi v Sloveniji, konkretno na območju tromeje, v "prostoru, ki ga meja določa in zaznamuje", drugo dimenzijo filmu pa je dalo tudi, da sta Leo in Vučko s spremembo prostora dogajanja postala migrant in begunec. Kot je še povedal režiser, je idiličnost alpske pokrajine predstavljala tudi kontrast med tem, kaj gledalci v filmu vidijo, in tem, kaj se v resnici dogaja: "Kar je tudi lahko metafora za današnjo Evropo, ki je na površju vsa idilična in urejena, pod površjem pa se dogaja marsikaj grozljivega."