Slovenci imamo nov mednarodni filmski adut

V črni komični drami o na videz popolni slovenski družini blestijo uveljavljena slovenska igralska imena, kot sta Marko Mandič in Jure Henigman, priložnost pa je dobila tudi nadarjena osnovnošolka, hčerka igralcev Primoža Bezjaka in Katarine Stegnar, ki ima tudi v filmu vlogo mame najstnice. "Bilo je kar zanimivo," se je trenutka, ko je izvedela, da je dobila vlogo, spominjala Mila Bezjak. Veselo novico je izvedela ravno, ko se je vračala s šolskega kampa, da je dobila priložnost, pa ji je razkril oče. "Najprej sem mislila, da je kdo umrl, ko pa mi je povedal, sem bila zelo vesela," se je spominjala in priznala, da je ob novici potočila tudi nekaj solz.

Odrešitev za začetnike je satira o površinskem življenju – na videz idealne, premožne slovenske družine, ki se boji vdora tujcev v njihovo idilo. "Vsak film, ki je satira, je provokacija," je po premieri povedala režiserka Prosenčeva in dodala, da živimo v časih, ko je treba provocirati in razmišljati o določenih stvareh, ki nas obkrožajo – tudi če jim želimo pobegniti. "Ko sem prebrala scenarij, sem rekla, da je to treba samo še posneti," pa je o filmu povedala igralka Katarina Stegnar. "Na prizorišču je bil občutek, da se nekaj dobrega ustvarja," je dodala, z njo pa se je strinjal tudi Marko Mandič, ki je bil vesel, da je post-produkcija samo še izboljšala material, ki so ga posneli na prizorišču.

Film je nekaterim od sodelujočih med snemanjem uresničil pobalinske fantazije. Juretu Henigmanu na primer je omogočil, da je iz prve vrste opazoval sežig avtomobila. Če bo ekipa ustvarjalcev zažigala tudi na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer film otvori tekmovalni program, izvemo že čez dobra dva tedna.