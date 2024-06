Slovenci posneli svojega Pobesnelega Maxa

V teh dneh v svetovne kinematografe prihaja film Furiosa: Del sage Pobesneli Max, istočasno pa bo na konvenciji Na meji nevidnega predpremierno prikazan slovenski akcijski, znanstvenofantastični postapokaliptični kratki film Rustlands. Kar 30 minut dolg kratki film, posnet v angleščini, je nastajal dve leti in bil sneman na različnih lokacijah v Sloveniji in na Hrvaškem.

Film je nastal pod okriljem neodvisne produkcijske hiše v režiji Roka Mlinarja in Sanela Ametovskega. V glavnih vlogah nastopajo Branko Ristić, Vito Leskovec, Jure Rajšp, Franko, Bajc in Denis 'Chorchyp' Porčić. Naslovno pesem je zapela Lana Potočnik.

V filmu ne manjka akcijskih in grozljivih elementov, kot tudi vizualnih in praktičnih efektov. Izstopajo predvsem zanimivi kostumi, čudovita fotografija ter fascinantne lokacije s postapokaliptičnim videzom. Pri projektu je prostovoljno delala številčna tehnična ekipa, prav tako pa je nastopalo tudi mnogo statistov in kaskaderjev.

Pod vplivom franšize Pobesneli Max in video igre Borderlands je Rok Mlinar že več kot šest let nazaj dobil idejo za svet, ki ga počasi prevzema rja. Vsa ta leta je idejo pilil in razvijal, nato pa skupaj z Brankom Ristićem in Sanelom Ametovskim napisal scenarij in posnel film, ki postavlja nove mejnike v slovenski kinematografiji.

Ekipa je s pomočjo izjemnih sodelavcev dosegla svoj prvi cilj, ki, kot pravijo, vodi v še večjo produkcijo. Ideja je tako velika, da fantje razmišljajo o seriji ali celovečercu, ki bi Rustlands svet popeljal na še višjo raven in pokazal, da je pri ustvarjanju filmske umetnosti omejitev samo domišljija.