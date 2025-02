Slovenec Jernej Barbič med prejemniki letošnjih tehničnih oskarjev

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti v Los Angelesu je prejšnji teden objavila prejemnike letošnjih tehničnih oskarjev. Med nagrajenci je tudi Slovenec Jernej Barbič, ki je z ekipo razvil programsko opremo za realistično animacijo digitalnih likov v hollywoodskih filmih. Od leta 2016 so jo uporabili v več kot 60 filmih.

Akademija bo na vsakoletni podelitvi znanstvenih in tehničnih nagrad, ki so jo zaradi katastrofalnih požarov v Los Angelesu prestavili z 18. februarja na 29. april 2025, v Muzeju akademije za filmsko umetnost počastila 14 izjemnih znanstvenih in tehničnih dosežkov. Nagrade bo prejelo skupno 37 posameznikov, je napisano na spletni strani akademije.

Med prejemniki je tudi Slovenec Jernej Barbič, sicer univerzitetni profesor v Los Angelesu, kjer deluje na področju vizualnih efektov v filmu. Z ekipo, ki so jo sestavljali še Essex Edwards, James Jacobs, Crawford Doran in Andrew van Straten, je oblikoval in razvil programsko opremo Ziva VFX. Slednja omogoča realistično animacijo digitalnih likov v hollywoodskih filmih. Kot je sporočil Barbič, ime programske opreme izvira iz slovenskega ženskega imena Živa, kar po njegovih besedah nagradi daje še poseben slovenski pečat.

