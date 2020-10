Slovenec, ki soustvarja dokumentarne filme o ameriškem zdravstvu: Najtežje je snemati ljudi v stiski

Čeprav je Jaka Vinšek trenutno zaseden zaradi dela na zadnjem projektu, ki ga pravkar zaključuje, je za naš portal razložil, kako je bilo sodelovati pri dokumentarcu 'In Case Of Emergency', ki je na voljo za brezplačen ogled še danes, v decembru pa se seli na globalne platforme kot so iTunes, Amazon in druge.

Prvi koraki od knjige do dokumentarnega filma 'The American Nurse'

Pred dnevi se je ozrl v čas, ko je izdelek, ki navdušuje, šele pričel nastajati. Njegova poznanstva s fotografinjo in režiserko Carolyn Jonester producentkoLiso Frank segajo še v leto 2011, ko so skupaj prepotovali Združene države Amerike zaradi njihovega prvega knjižnega projekta The American Nurse: ''V skoraj petih mesecih potovanja smo obiskali najbolj gosto naseljena območja ter tudi tista najmanj naseljena. Obdajalo so nas najbolj bogate in tudi najbolj revne regije. Tako smo dobili celotno sliko o tem, kdo so medicinske sestre in kaj nam lahko povejo o svojem delu. Kaj je tisto, kar nas lahko naučijo za boljšo prihodnost celotnega zdravstvenega sistema in kvaliteto življenja.''

Knjiga je šla v tretji ponatis, do danes je bilo prodanih več kot 35.000 izvodov. Poleg tega da je bila knjiga uspešnejša, kot so si njeni ustvarjalci kadarkoli sploh upali verjeti, je Jaka med fotografiranjem snemal intervjuje ter ozadje dogajanja, s pomočjo nastalega materiala pa so potem naredili krajši film o samem snemanju ter ljudeh, ki so jih na poti spoznali. Nato so se velikodušno odzvali sponzorji in odobrili proračun, ki jim je omogočil snemanje prvega dokumentarnega filma The American Nurse.