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Slovenec v spektaklu Odiseja: Niti sanjati si nisem upal, da bom kdaj to doživel

Ljubljana, 20. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič
Andrei Lenart v Odiseji

Ko je pred skoraj dvema letoma v našem POPkastu na seznam hollywoodskih velikanov, s katerimi bi želel sodelovati, vključil oskarjevca Christopherja Nolana, se slovenskemu igralcu Andreiu Lenartu še sanjalo ni, da bo nastopil v Odiseji, najbolj težko pričakovanem filmu leta 2026. Pod taktirko Nolana in ob boku prvoligašev, kot sta Matt Damon in Tom Holland, je Slovenec kar tri mesece preživel na skrivnostnem setu, o katerem je zdaj spregovoril za naš medij.

Začniva z morda najbolj očitnim vprašanjem. Kako človek dobi vlogo v filmu Christopherja Nolana?

V mojem primeru sem bil povabljen na avdicijo v Londonu, ki je bila drugačna, kot sem jih v večini vajen. Ker je šlo za vlogo 'action performerja', pri nas bi temu rekli kaskaderja, je bila avdicija precej fizična, tudi preizkus borilnih sposobnosti. Potem smo imeli še neke vrste drugi krog, zelo intenzivno pripravljanje na veslanje in upravljanje s samimi ladjami, ki so v filmu, ki se je dogajalo tik pred snemanjem v Grčiji. Tako da v bistvu sem šele takrat zares dokončno izvedel, da sem dobil vlogo.

Andrei Lenart v Odiseji.
Andrei Lenart v Odiseji.
FOTO: Andrei Lenart

In kaj nam lahko o tej vlogi poveš?

Tri mesece sem preživel na snemanju filma kot Odisejev vojščak oziroma kot član njegove posadke. Jadrali smo po epskih lokacijah v Grčiji, Italiji, Islandiji in na Škotskem. Film se je snemal še v Maroku in po Združenih državah Amerike. To je res bila ena neverjetna dogodivščina.

Omenil si tri mesece, omenil si več držav. Kako se igralec pripravi na to? Tako fizično kot tudi mentalno?

Časa nisem imel veliko, sem ga pa izkoristil za to, da sem se čim bolj intenzivno pripravljal na veslanje, ker sem vedel, da bo to v bistvu moja glavna zadolžitev na snemanju. Intenzivni treningi veslanja, splošne fizične pripravljenosti. Potem pa, ko si na sami ladji, opraviš katerokoli nalogo, ki ti jo dodeli kapitan. Christopher Nolan rad, če se le da, vse dela praktično brez vizualnih efektov, brez računalniške grafike, kar je pomenilo, da smo v bistvu pluli na pravih ladjah, zares služili resnični nalogi, resničnim opravilom na tej ladji, kar je bilo noro doživetje, hkrati pa je to nastopajočim zelo pomagalo, ker ni bilo veliko prepuščenega domišljiji.

Nolan je znan po tem, da svoje scenarije zelo rad skrbno varuje ter da jih pošlje zgolj glavnim igralcem. Kako ste ostali vedeli, kaj morate delati in kje morate biti?

Največ navodil sem dobil s strani vodje kaskaderjev ter sektorja za pomorstvo in s strani asistentov režije. Smo pa sproti, dnevno oziroma celo korak po korak izvedeli, kateri prizor delamo.

Nolan je Odisejo v celoti posnel na kameri IMAX. To je zelo posebna kamera. Kaj to pomeni na setu? Kaj v praktičnem smislu pomeni ta kamera za vas igralce?

V filmu kar mrgoli hollywoodskih prvokategornikov. Katere si videl v živo in s katerimi si delil kamero?

Največ sem vsekakor videl Matta Damona. Bil je naš poveljnik na ladji in nam dajal povelja. Naježi se mi koža, ko se spomnim, kako je zadonelo, ko smo na ta povelja sinhrono vsi skupaj naenkrat odgovorili. In potem je ta odmev prišel od obale nazaj do nas. Kar dosti sem preveslal na Telemahovi ladji, ki ga igra Tom Holland. Videl sem tudi Anne Hathaway in Roba Pattinsona.

Si lahko s katerim od njih tudi spregovoril? Ali gre za striktno profesionalno okolje, kjer vsak dela svoje delo in ni medsebojnih pogovorov?

Kontakt ni nemogoč, ampak jaz na splošno na snemanjih tega ne počnem, razen če to ni potrebno zaradi dela. Zavedam se, da so tudi oni tam zato, da opravijo svoje delo. Potrebujejo biti osredotočeni, sploh na filmu, kot je Odiseja, kjer se dogaja toliko stvari. Res je treba biti zbran in osredotočen, zato tega (pogovarjanja z zvezdniki, op. a.) nisem počel.

Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
FOTO: Profimedia

Nastop katerega stanovskega kolega te je najbolj navdušil?

Pri delu sem največ videl Matta Damona in navdušila me je njegova delovna etika. Navdušil me je s tem, kako je prizemljen, kako je kljub neizmerno težkim pogojem, v katerih smo bili vsi skupaj, in v vseh mogočih vremenskih razmerah ostal pozitiven, zbran in verjamem, da je odlično opravil svoje delo.

Dotakniva se še režiserja Christopherja Nolana, enega najbolj opevanih sodobnih režiserjev. Ti si njegov delovni proces videl v živo. Si zasluži ves 'medijski pomp', ki se vrti okoli njega?

Definitivno sem bil ljubitelj njegovega dela že prej, zdaj pa, ko sem ga videl, kako dela v živo, je z razlogom eden največjih filmskih ustvarjalcev vseh časov. Zelo me je presenetilo, kako sproščen je bil na snemanju, kljub temu da je imel na ramenih tako ogromen projekt. Celo zanj daleč največji do sedaj. Je pa res pravi vodja. Na snemanju vidiš, kako celotna ekipa zaupa v njegovo vizijo. Res je bilo čutiti to navdušenje in vzhičenje, da smo del tega. Vse od vodij različnih sektorjev pa do asistentov. Mislim, da na svetu ni igralca oziroma člana filmske ekipe, ki ne bi z veseljem sodeloval v Nolanovem filmu.

Omenila sva, da je Christopher Nolan zelo zaščitniški do scenarija, svoj set pa tudi nasplošno zelo varuje pred radovednimi očmi javnosti. Kako doseže, da nekdo iz ekipe na skrivaj česa ne posname ali pove?

Tako kot na vseh ostalih projektih, seveda podpišeš pogodbo o tem, da ne boš izdajal informacij. Na Nolanovih setih prav tako ni mobilnih telefonov. Morda niti ne toliko zaradi same skrivnostnosti, kakor zaradi tega, ker si želi, da so vsi res zbrani in osredotočeni na delo. In takega seta, ki je bil tako zbran, tako fokusiran, še nisem doživel.

Nolan je znan po tem, da rad z istimi ljudmi sodeluje v več projektih. Ali to pomeni, da bosta morda še kdaj združila moči?

Upam, da. Če pa ne, je bilo pa že to doživetje in ena res nora in ogromna dogodivščina. V bistvu je bilo to, da sem bil član posadke, da sem praktično doživel najbližjo možno izkušnjo pravi Odiseji, neka izpolnitev sanj. To je nekaj, kar si nisem upal niti sanjati, da bom kdaj doživel.

Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
FOTO: Profimedia

Odiseja je v kinematografih, a to ne pomeni, da počivaš. Kaj lahko razkriješ o svojih prihajajočih projektih?

Avgusta izide nova sezona priljubljene serije Outer Banks, v kateri sem imel vlogo. V Rimu pa sem ravno zaključil snemanje serije The Saints, ki jo producira Martin Scorsese in v kateri imam glavno vlogo v eni od epizod.

Preberi še Andrei Lenart o Hollywoodu: Blišča je zelo, zelo malo

Andrei Lenart je o sodelovanju z legendarnim Christopherjem Nolanom sanjal že pred skoraj dvema letoma, ko smo ga gostili v POPkastu. Koga je takrat še postavil na svoj seznam želja, lahko preverite TUKAJ.

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