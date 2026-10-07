Slovenija in Vietnam odpirata nove poti filmskega sodelovanja

V okviru obiska vietnamske gospodarske delegacije v Sloveniji bo v petek, 16. 10. 2026, ob 16.10 na Festivalu slovenskega filma Portorož v Avditoriju Portorož potekal poseben mednarodni dogodek SloViet Connect: Film med Slovenijo in Vietnamom. Srečanje bo namenjeno povezovanju slovenske in vietnamske avdiovizualne industrije ter odpiranju novih možnosti za sodelovanje na področjih filmske produkcije, distribucije in prikazovanja.

Filmski del srečanja prinaša redko priložnost za ogled sodobnega vietnamskega filma. Na sporedu bo družinska komedija s pridihom kulinarike Ko zadiši pho. V središču zgodbe je predan mojster priprave slovite vietnamske juhe pho, ki za naslednika priznanega družinskega podjetja izbere mladega vnuka. Njegova svojeglavost zamaje odnose v večgeneracijski družini, za kuliso sporov in nesoglasij pa se počasi odstirajo skrivnosti, ki s humornimi, simpatičnimi in očarljivo iskrivimi trenutki tlakujejo pot do ponovnega odkrivanja družinske topline. Film bo predvajan z angleškimi podnapisi.

Projekciji bosta sledila pogovor in srečanje z vietnamsko delegacijo, ki jo bo vodil režiser filma Minh Beta, filmski ustvarjalec in producent ter predsednik družbe Beta Cinemas, vodilnega vietnamskega podjetja na področju filmske produkcije, distribucije in upravljanja kinematografov. Beta Cinemas velja za izjemno hitro rastočo kinematografsko verigo, zato srečanje predstavlja tudi priložnost za odpiranje novih distribucijskih poti za slovenske filme na velikem, a pri nas še razmeroma malo poznanem vietnamskem trgu. Srečanje bo moderiral producent Aleš Pavlin.