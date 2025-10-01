Slovenija po 27 letih s prvim celovečernim animiranim lutkovnim filmom

Zgodbe iz čarobnega vrta so pripoved o treh otrocih, ki si pri osamljenem dedku izmenjujejo zgodbe. Nekaj, kar je predtem vedno počela babica. "Moj lik je Suzana, je prijazna in ima veliko domišljije, pri čemer sva si podobni," je povedala igralka Khaleesi Luna Meglič.

"Popolnoma sem noter padel. Nisem si mislil, da je lahko stvar tako tekoča, ker toliko časa vidiš samo neke segmente, potem pa se kar odpre in se kar ne neha," pa je o filmu dejal igralec Blaž Šef in dodal: "Nekaj nežnega je v tem in ne sentimentalno, ne obuja nekih splošnih čustev. To mi je najbolj važno, ker so težke teme, kako nekoga izgubiš, da nisi površen pri tem. To je ključno."

Film je v štirih državah nastajal kar osem let, gre namreč za animiran lutkovni film, ki ga ne ustvarijo snemalci, ampak fotografi. "Pri lutkovnem animiranem filmu pa fizično zgradimo scenografijo, ki je v studiu. Fizično zgradimo lutke, ki so visoke okoli 30 centimetrov odrasli in 20 centimetrov otroci in jih nato animator malo po malo premika in vsak mali premik slika s fotoaparatom. In ko predvajamo te slike, lutka oživi," je razkril producent Kolja Saksida.