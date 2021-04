Za priljubljenost je zaslužen tudi nov zakon o denarnih povračilih mednarodnim filmskim ustvarjalcem in vlagateljem. Ko ugasnejo kamere, so tovrstni projekti izvrstni za privabljanje turistov, če jih le znamo dobro iztržiti, kot so to z znamenito Igro prestolov storili naši sosedje. Kako pa se znajdemo Slovenci?

