Slovenija z močno zasedbo na 71. Berlinalu

V sklop devetnajste edicije Berlinale Talents, ki odkriva nove filmske avtorje z vsega sveta, so se uvrstili trije Slovenci. To so producentka Nina Robnik ter scenarista in režiserja Darko Štante in Urban Zorko . Izbrani so bili med tremi tisoči prijavljenih iz 65 držav, slogan letošnje edicije pa je Dreams (Sanje).

Robnikova je v filmski in avdio-vizualni produkciji pričela delovati po zaključeni Fakulteti za socialno delo. Med leti 2008 in 2014 je poleg produkcije neodvisnih kratkih igranih in dokumentarnih filmov sodelovala v produkciji reklam in drugih avdio-vizualnih del pri različnih produkcijskih hišah. Od leta 2014 je kot producentka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo do sedaj producirala več kot 50 kratkih filmov. Leta 2018 je kot izvršna producentka sodelovala pri celovečernem igranem filmu Igram, sem, v letu 2020 pa kot producentka pri celovečernem igranem filmu Sanremo, ki je bil istega leta premierno prikazan na Festivalu v Talinu. Oba filma je režiral Miroslav Mandić. Film, ki ga trenutno razvija v produkciji Stare gare, je celovečerni igrani filmIzgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta.

Štante je režiser in scenarist mlajše generacije, diplomiral je na Fakulteti za socialno delo in zaključil drugostopenjski študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, smer filmska režija. Kot asistent je sodeloval pri različnih komercialnih projektih pri več produkcijah ter kot samostojni ustvarjalec pri različnih avdio-vizualnih projektih. Za svoj prvenec Posledice je prejel več nagrad, med drugim leta 2019 Štigličev pogled za režijo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih režiserjev, leta 2018 vesno za režijo na Festivalu slovenskega filma, pri čemer je žirija v svoji obrazložitvi zapisala: "Enotna in trdna režija, v okviru katere nastaja zgodba, ki nas hkrati privlači in odbija, obenem navduši in potre, vsekakor pa do najmanjših podrobnosti razkrije kompleksno življenje mladine danes. Izjemen prvenec, v katerem režiser presenetljivo dobro upravlja prav vsak delček."