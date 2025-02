Slovenka Lauri povedala, kar ji gre: S Selmo nama je bilo neprijetno

Na zadnji skupinski zmenek je Šime povabil tri dekleta, ki so se zanj najbolj ogrela, in sicer Lauro, Selmo in Vanjo. A iskrena Slovenka ni ostala brez dlake na jeziku in se je zvečer nekaj ur po zmenku soočila z Lauro ter ji povedala, da jima je bilo s Selmo zaradi njenega in Šimetovega obnašanja precej neprijetno.

Na skupinskem zmenku so se Laura, Selma in Vanja odpravile na obalo, kjer jih je Šime pričakal s staro ribiško ladjo ter jih povabil na odprto morje. Najprej je dekleta naučil, kako se lovijo ribe, in tako zaposlil dve od treh. Dve sta lovili ribe, tretja je klepetala s Šimetom. Skoraj največ časa je takrat dobila Vanja, ki je z njim lepo poklepetala, kasneje pa so se zamenjale in je z njim klepetala Laura.

Vanja je šele nekaj ur kasneje dojela, da je bila situacija precej neprijetna. FOTO: VOYO icon-expand

Ko je bilo ribolova konec, so šli na kosilo ob obali, kjer pa se je Laura odločila, da ne bo jedla, češ da ji je neprijetno jesti pred osebo, ki ji je všeč. Vanje in Selme takrat to ni zmotilo, četudi se je Šime odločil, da Laura ne sme ostati lačna in jo je celo pital s svojo ribo in solato.

Vanja velja za zelo iskreno. FOTO: VOYO icon-expand

A očitno so dekleta malce premislila in do konca dneva ozavestila, kaj se je dogajalo. Predvsem Vanja. Ko so končala skupinski zmenek, je Šime Lauro povabil na solo zmenek, Vanja in Selma pa sta se vrnili domov. Ko se je Laura vsa srečna in zaljubljena vrnila z večerje, ji je Vanja povedala, kaj je čutila ob dogajanju na skupnem zmenku. Več v videu spodaj: