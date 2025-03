Slovenka Maja sanjskemu Milošu pokazala intimno vajo

Ker se Maja kot seksologinja profesionalno ukvarja z bolj intimnimi temami, jo je zanimalo, ali je tudi Miloš odprt za takšne pogovore. Sanjski moški se ni obotavljal in takoj izrazil pripravljenost, da bi preizkusil kakšno vajo za poglobljeno povezovanje. "Kakšne so te vaje? Res me zanima," je dejal z iskreno radovednostjo.

Maja je bila nad Milošem navdušena, saj je hitro začutila, da jo Miloš resnično posluša. "Vidim, da si res zapomniš, kar rečem. To mi je zelo pomembno," mu je zaupala med pogovorom. S svojo pozornostjo in iskrenim zanimanjem je Miloš pri Maji pustil močan vtis.

Maja je hitro predlagala preprosto, a močno tehniko povezovanja – vajo gledanja v oči. Partnerja si v tišini nekaj minut zreta v oči, kar naj bi poglobilo njuno čustveno povezanost in pokazalo, kako udobno se počutita drug ob drugem. Oči so ogledalo duše, zato se je Maja odločila, da preizkusita to metodo in preverita, kako močna je njuna kemija.

Medtem ko sta se Maja in Miloš povezovala na globlji ravni, je Selma čas preživljala v trgovini s spominki in opazovala situacijo s strani. "Maja je zelo pretkana, s tem ga je zagotovo še malo bolj osvojila," je kasneje komentirala.

Kako bo ta trenutek vplival na Miloševo odločitev in ali se bo med njim in Majo razvilo kaj več, bomo videli v naslednjih epizodah Sanjskega moškega Hrvaške, ki ga lahko spremljate na VOYO.