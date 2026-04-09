Film/TV

Slovenka ponovno osvojila srce Sanjskega moškega Hrvaške

Ljubljana, 09. 04. 2026 21.00 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Veliki finale pete sezone šova Sanjski moški Hrvaške je prinesel zadnje zmenke in odločitve, ki so za vedno spremenile življenja vseh kandidatov. Po tednih spoznavanja, čustev, ljubosumja in negotovosti sta se morala Petar in Karlo odločiti, kateremu dekletu pripada njuna zadnja vrtnica.

Pred samo zaključno ceremonijo sta sanjska moška preživela še en dan na samem s svojimi izbrankami, da bi preverila, ali so njune zveze dovolj močne za resnično življenje zunaj šova. Medtem ko so ene uživale v romantičnih trenutkih, je v vili naraščala napetost, saj so dekleta nestrpno čakala na vrnitev z zmenkov in skušala izvedeti, kako so ti potekali.

Karlo in Kaja
FOTO: VOYO

Čustva so bila v finalu močnejša kot kadarkoli prej, nekatere kandidatke pa so odkrito priznale, kako zelo so se navezale. "Ne bežim pred svojimi čustvi in lahko priznam, da je to, kar čutim do njega, iskreno," je priznala Anastasia. Tudi Petar ni skrival, kako zelo so ga presenetila čustva, ki so se razvila med šovom. "Takšnih občutkov že dolgo nisem imel, da mi je dekle v kratkem času tako zelo všeč, in lahko rečem, da sem zaljubljen," je povedal. Po drugi strani je bila Monika po svojem zmenku navdušena nad tem, kar je doživela. "Dobesedno zdaj lahko odidem z nasmehom," je priznala.

Ko se je bližala zaključna ceremonija, sta se sanjska moška vse bolj zavedala, kako težka odločitev je pred njima."Katero koli dekle izberem, bo druga prizadeta, česar si nikakor ne želim. Šele zdaj se zavedam, kako težka je ta odločitev," je priznal Karlo. V čustvenih pogovorih pred končno odločitvijo sta Petar in Karlo skušala razložiti, kaj sta čutila skozi celotno to nepozabno potovanje – od prvih srečanj do trenutka, ko sta spoznala, da so se med njimi morda rodila prava čustva.

Anastasia in Petar
FOTO: VOYO

Na koncu večera je napočil trenutek resnice: zadnje vrtnice so bile podeljene, presrečni pari pa niso skrivali čustev. "Zaljubil sem se in resnično uživam v tem trenutku," je priznal Karlo, ki je ljubezen našel v Slovenki Kaji.

Tudi Petar ni skrival, koliko mu pomeni dekle, ki ji je podaril zadnjo vrtnico."Počutim se ponosen, kot srečnež, da je dekle, kot je ona, resnično izbralo mene in mi dalo priložnost," je povedal o Anastasii. Srečni finalistki verjameta, da se je njuna zgodba šele začela."Veselim se, da bom videla, kaj nama prinaša prihodnost. Mislim, da se ljubezni ne da načrtovati, nama se je preprosto zgodila," je dejala Petrova izbranka.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blazter
09. 04. 2026 21.45
Vztrajam pri izbrisanem komentarju in dodajam, lepe punce!
Amor Fati
09. 04. 2026 21.38
Ni šans, da je vse skp blo zrezirano. Pa to je najbolj resnična oddaja na svetu.
Korošec77
09. 04. 2026 21.28
Ta punca pa je ena tistih, ki se bo pri 60 začela spraševati, kak to, da ne bo mela niti 600 eur penzije....rezen če ji bo uspelo doseči cilj, da ujame koga, ki jo bo preživljal.
Amor Fati
09. 04. 2026 21.40
Ta se bo znašla. Prej bo Nuša ena tistih, ki bo na stara leta v dvosobnem stanovanju, če sploh. Karakter ma res naštiman v nulo.
YouRangMyLord
09. 04. 2026 21.21
dve leti si je ustvarjala življenje in delo na Tenerifih po tistem, ko je bila že v dveh resničnostnih šovih za prepoznavnost ( slovenski Sanjski Moški in Exatlon), pa ji to še ni bilo dovolj, potem pa se malo za zabavo prijavila še v hrvaškega Sanjskega. Jasno da se ne bo preselila sedaj v Zagreb k temu sanjskemu, ki zanjo nikakor ni finančno sanjski. Ona je želela samo zmagat. Ima pa po navedenem na spletu drugje rrada malce starejše finančno podkrepljene gospode,d a ji pomagajo pri sofinanciranju tudi na Tenerifih.
