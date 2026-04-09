Slovenka ponovno osvojila srce Sanjskega moškega Hrvaške

Pred samo zaključno ceremonijo sta sanjska moška preživela še en dan na samem s svojimi izbrankami, da bi preverila, ali so njune zveze dovolj močne za resnično življenje zunaj šova. Medtem ko so ene uživale v romantičnih trenutkih, je v vili naraščala napetost, saj so dekleta nestrpno čakala na vrnitev z zmenkov in skušala izvedeti, kako so ti potekali.

Čustva so bila v finalu močnejša kot kadarkoli prej, nekatere kandidatke pa so odkrito priznale, kako zelo so se navezale. "Ne bežim pred svojimi čustvi in lahko priznam, da je to, kar čutim do njega, iskreno," je priznala Anastasia. Tudi Petar ni skrival, kako zelo so ga presenetila čustva, ki so se razvila med šovom. "Takšnih občutkov že dolgo nisem imel, da mi je dekle v kratkem času tako zelo všeč, in lahko rečem, da sem zaljubljen," je povedal. Po drugi strani je bila Monika po svojem zmenku navdušena nad tem, kar je doživela. "Dobesedno zdaj lahko odidem z nasmehom," je priznala.

Ko se je bližala zaključna ceremonija, sta se sanjska moška vse bolj zavedala, kako težka odločitev je pred njima."Katero koli dekle izberem, bo druga prizadeta, česar si nikakor ne želim. Šele zdaj se zavedam, kako težka je ta odločitev," je priznal Karlo. V čustvenih pogovorih pred končno odločitvijo sta Petar in Karlo skušala razložiti, kaj sta čutila skozi celotno to nepozabno potovanje – od prvih srečanj do trenutka, ko sta spoznala, da so se med njimi morda rodila prava čustva.