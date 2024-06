Slovenka Sonja Prosenc je navdušila občinstvo na festivalu Tribeca

Na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku je bila v soboto svetovna premiera tretjega celovečerca Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike. Občinstvo je film, ki je med desetimi filmi glavnega tekmovalnega programa festivala, sprejelo z navdušenjem, so sporočili viri blizu ustvarjalne ekipe.

OGLAS

Film sta ob premieri uvodoma predstavila scenaristka in režiserka filma Sonja Prosenc ter direktor festivala Frederic Boyer. Ob zaključku projekcije so se občinstvu predstavili še igralci Katarina Stegnar, Marko Mandič, Mila Bezjak, Judita Franković Brdar in drugi člani ekipe iz Slovenije, Hrvaške in Norveške, med njimi direktor fotografije Mitja Ličen, montažerka Ivana Fumić, scenografka Tajana Čanić Stanković, kostumografka Dubravka Skvrce in svetovalka kostumografije Sanja Grcić. Režiserka je po premieri med drugim povedala, da je že med samo projekcijo filma postalo jasno, da bo odziv zelo pozitiven. "Mislim, da je bila svetovna premiera Odrešitve za začetnike tukaj na Tribeci v New Yorku najlepša popotnica, ki smo si jo lahko zaželeli za film," je dodala.

Mila Bezjak, Marko Mandič, Sonja Prosenc, Katarina Stegnar in Judita Franković Brdar. FOTO: Dino Kužnik icon-expand

Igralka Katarina Stegnar je povedala, da je nabito polna dvorana, ne samo dihala s filmom, ampak se je smejala skupaj z njim. "Včasih na glas, včasih pa prav pridušeno, kot da bi v smehu gledalci hoteli izbrisat svojo identifikacijo z zgodbo. In na trenutke je dvorana bučala v nadidentifikaciji...," je igralka opisala dogajanje. Odrešitev za začetnike (z angleškim naslovom Family Therapy) govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. Na festivalu Tribeca so ob izboru v glavni mednarodni tekmovalni program o filmu zapisali, da gre za "izjemno zabavno, pikro satiro, ki je enako vsebinsko provokativna kot tudi formalno impresivna". Pred premiero so se v galeriji MC na Manhattnu srečali slovenski umetniki iz različnih umetniških zvrsti in sektorjev kulture, od plesa, filma, fotografije, dizajna, mode in drugih, ki v ZDA živijo in delajo, ali pa so tukaj v gosteh. Pridružili sta se jim tudi častna konzulka v ZDA Stephanie Owens in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar ter številni drugi ustvarjalci in podporniki umetnosti.

icon-expand FOTO: Dino Kužnik

icon-expand FOTO: Dino Kužnik

icon-expand FOTO: Mitja Ličen Monoo

icon-expand FOTO: Robertina Šebjanič





Svetovna premiera filma Odrešitev za začetnike. icon-picture-layer-2 1 / 4