Slovenska filma na 51. mednarodnem filmskem festivalu – FEST

Film Zbudi me je imel svetovno premiero novembra na mednarodnem filmskem festivalu Black Nights v Talinu, ki je zadnji festival svetovnih premier v tekočem letu. Rok trpi za izgubo spomina, ki mu je izbrisala nedavno življenje. V iskanju lastne preteklosti se vrne v rojstno mesto, kjer izve, da je njegov brat stopil na isto napačno pot kot on.

Scenarist in režiser Marko Šantić je o filmu povedal: "Delo na scenariju smo začeli v času prvega vala migrantov z vzhoda, ko so množice beguncev romale mimo naših domov. Za našo generacijo je bilo to prvič. V tem času sem v svojem okolju začel opažati spremembo v odnosu do tolerance in razumevanja ter spremembe načina razmišljanja, kar je posledica vdora tuje kulture. Sprememba odnosa do drugačnosti je bila naš glavni motiv pri nadaljnjem delu, kar se je izkazalo za aktualno vse do današnjega dne."

Avtorji scenarija so Marko Šantić , Goran Vojnović in Sara Hribar . Direktor fotografije je hrvaški filmski snemalec Ivan Zadro , scenograf Marco Juratovec , kostumografinja Tina Bonča , oblikovalka maske Lija Ivanič in pomočnica režije Irena Gatej . Glasbo za film bo prispeval francosko-avstrijski skladatelj Jan Visocky , montažer filma je hrvaški ustvarjalec Vladimir Gojun , direktor filma je Luka Rus .

Film, katerega producenta sta Danijel Hočevar in Zala Opara iz produkcijske hiše Vertigo, je nastal v mednarodni koprodukciji z Jaka produkcija iz Hrvaške in Living Pictures iz Srbije.

Producenta filma Danijel Hočevar in Zala Opara sta povedala : "Film opozarja na problem globoko zakoreninjene ksenofobije do manjšin v slovenskem industrijskem mestu in zato nagovarja vso diskriminacijo, ki se dogaja v Sloveniji in po svetu. S problematiko odnosov do migrantov so se poistovetili gledalci svetovne premiere na Black Nights filmskem festivalu v Talinu, v Estoniji."

Nominacijo je prejel tudi film Illyricvm

Film Illyricvm je imel svetovno premiero na 69. filmskem festivalu v Pulju, kjer je prejel zlato areno za najboljšo masko (Ana Bulajić Črček). Na festivalu neodvisnega filma Bahia v Braziliji pa je prejel nagrado za najboljši igrani film.

Leta 37 pr. n. št. se mladi Ilir Volsus pridruži rimski enoti, katere na videz preprosta naloga pobiranja davkov se sprevrže v napeto in z nepričakovanimi obrati prepleteno srečanje z lokalnimi, dozdevno pokorjenimi ilirskimi plemeni. Skozi oči tega za Rimljane primitivnega barbara spremljamo arhaični, čustveni svet čudnih, brutalnih zakonov in običajev, ki so našemu sodobnemu svetu podobni bolj, kot bi sprva pričakovali.