Slovenska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati prejela francoskega oskarja

Film temelji na resničnem dogodku med vojno v nekdanji Jugoslaviji leta 1993. Potniški vlak so na poti iz Beograda v Bar napadle srbske paravojaške sile. Vojaki so se spravili na nedolžne civiliste in le eden od 500 potnikov se jim je upal zoperstaviti, kar pa je plačal z življenjem.

Za nagrado glasuje okoli pet tisoč članov akademije, film pa se bo v kategoriji za najboljši kratki igrani film potegoval tudi na oskarjih. V Los Angeles se odpravlja tudi del slovenskih ustvarjalcev, ki na podelitvi francoskih nagrad niso bili prisotni.

Slovenski avtorski del predstavlja direktor fotografije Gregor Božič, ki je ob prejemu nagrade dejal: "Velika čast je, da nam je francoska akademija podelila nagrado za najboljši kratki film, kljub temu, da osrednja avtorska ekipa ne prihaja iz Francije. To samo potrjuje kakovost in univerzalnost našega dela."

V eni izmed vlog je nastopil tudi vsestranski umetnik Nebojša Pop Tašić. Slovenski koproducent filma je produkcijska hiša Studio Virc, zanj Boštjan Virc, ki je povedal: "To je že druga nagrada cezar v zadnjih dveh letih, pri kateri sem udeležen kot producent, kar ne more biti več naključje. Očitno je, da v našem delu Evrope znamo delati filme in nam to priznajo v celo tako zaprtem in konkurenčnem filmskem okolju, kot je Francija."