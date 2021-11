Slovenska premiera filma Avgust v okrožju Osage v MGL

Avgust v okrožju Osage je s Pulitzerjem in Tonyjem nagrajena predstava, nato pa je bil film nominiran tudi z dvema oskarjema – za igro Meryl Streep, seveda. Zdaj pa je predstava prvič tudi v slovenščini. Dramo so premierno odigrali v četrtek v ljubljanskem Mestnem gledališču Ljubljana. V glavnih vlogah pa nežnejši spol, med drugim Judita Zidar, Jana Zupančič, Tjaša Železnik in Nataša Tič Ralijan.