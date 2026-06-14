Slovenska uspešnica Belo se pere na devetdeset premierno v Romuniji

Slovenska filmska uspešnica Belo se pere na devetdeset bo romunsko premiero doživela v četrtek v okviru mednarodnega filmskega festivala Transilvanija. Prikazali jo bodo v okviru priljubljenega programa Supernova, v izvenkonkurenčnem programu, ki predstavlja nagrajene uspešnice z največjih mednarodnih festivalov, domače blagajniške uspešnice ter najnovejša dela uveljavljenih režiserjev, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Belo se pere na devetdeset FOTO: POP TV

Film, ki je svetovno premiero doživel avgusta lani na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Potem ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100.000 obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli štiri zlate role, ki jih podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj leta 2019 prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

Belo se pere na devetdeset FOTO: VOYO

V program Smart 7, mednarodni tekmovalni program mreže sedmih evropskih filmskih festivalov s podporo programa Ustvarjalna Evropa, namenjen predstavljanju najobetavnejših novih glasov sodobnega evropskega filma, se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Odsev reke. Gre za prvenec romunske režiserke Andree Cristine Bortun. Slovenska koproducenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo.