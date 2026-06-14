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Slovenska uspešnica Belo se pere na devetdeset premierno v Romuniji

Cluj-Napoca, 14. 06. 2026 09.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Belo se pere na devetdeset

V okviru mednarodnega filmskega festivala Transilvanija, ki v romunskem Cluju poteka do prihodnje nedelje, bo premiero v tej državi imel tudi slovenski film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika. Film je bil posnet po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj in navdušuje tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Slovenska filmska uspešnica Belo se pere na devetdeset bo romunsko premiero doživela v četrtek v okviru mednarodnega filmskega festivala Transilvanija. Prikazali jo bodo v okviru priljubljenega programa Supernova, v izvenkonkurenčnem programu, ki predstavlja nagrajene uspešnice z največjih mednarodnih festivalov, domače blagajniške uspešnice ter najnovejša dela uveljavljenih režiserjev, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
FOTO: POP TV

Film, ki je svetovno premiero doživel avgusta lani na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Potem ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100.000 obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli štiri zlate role, ki jih podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

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V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj leta 2019 prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
FOTO: VOYO

V program Smart 7, mednarodni tekmovalni program mreže sedmih evropskih filmskih festivalov s podporo programa Ustvarjalna Evropa, namenjen predstavljanju najobetavnejših novih glasov sodobnega evropskega filma, se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Odsev reke. Gre za prvenec romunske režiserke Andree Cristine Bortun. Slovenska koproducenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo.

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Kot so o vsebini filma zapisali pri SFC, je Odsev reke srhljiva antropološka drama, ki briše meje med fikcijo in resničnostjo. "Lavinia je vihrava, impulzivna, napačno preračunljiva, ne zna dobro ljubiti. Želi biti dobra mati svojemu 14-letnemu sinu Daniju. Njena hiša naj bi postala palača in živela bosta pod modrim nebom. Njuna zgodba se odvija pod tiho, budno prisotnostjo reke v dolini, kjer čas teče na nepredvidljive načine. A žalost se skriva pod površjem, ki jo nosi podton Lavinijine nerešene ljubezenske afere z bivšim partnerjem in oblikuje njene odločitve," so zapisali. Kot prvi del trilogije je film koproduciral tudi nominiranec za oskarja Sebastian Stan. Na sporedu bo v sredo. V filmu med drugim igrajo Mihaela Subtirica, Stefan Costea in Vasile Pavel.

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